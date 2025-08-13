https://crimea.ria.ru/20250813/v-krymu-oprovergli-novyy-feyk-o-korablyakh-chernomorskogo-flota-1148701549.html
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T18:43
2025-08-13T18:43
2025-08-13T18:58
крым
фейк
армия и флот
гу мчс рф по республике крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_8ecc64e4782faa31080e5f4bd2fb1809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Создатели фейка заявили, что из-за "испытаний новой системы противодействия на кораблях ЧФ, обеспечивающей стабильность оперативной обстановки в акватории Черного моря", жители ряда прибрежных населенных пунктов "испытывают временный дискомфорт, вызванный воздействием низкочастотных волн".Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. В этот же день минтранс Крыма опровергал сведения о закрытии автодорог в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_11516adb97686046cc3b93d24ba5e3e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, фейк, армия и флот, гу мчс рф по республике крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
Новая ультразвуковая система противодействия на кораблях Черноморского флота – фейк
18:43 13.08.2025 (обновлено: 18:58 13.08.2025)