Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/v-krymu-oprovergli-novyy-feyk-o-korablyakh-chernomorskogo-flota-1148701549.html
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T18:43
2025-08-13T18:58
крым
фейк
армия и флот
гу мчс рф по республике крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
общество
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_8ecc64e4782faa31080e5f4bd2fb1809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Создатели фейка заявили, что из-за "испытаний новой системы противодействия на кораблях ЧФ, обеспечивающей стабильность оперативной обстановки в акватории Черного моря", жители ряда прибрежных населенных пунктов "испытывают временный дискомфорт, вызванный воздействием низкочастотных волн".Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. В этот же день минтранс Крыма опровергал сведения о закрытии автодорог в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_11516adb97686046cc3b93d24ba5e3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фейк, армия и флот, гу мчс рф по республике крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота

Новая ультразвуковая система противодействия на кораблях Черноморского флота – фейк

18:43 13.08.2025 (обновлено: 18:58 13.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"В сети интернет распространяется недостоверная информация от имени МЧС России о введении новой ультразвуковой системы противодействия на кораблях Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Создатели фейка заявили, что из-за "испытаний новой системы противодействия на кораблях ЧФ, обеспечивающей стабильность оперативной обстановки в акватории Черного моря", жители ряда прибрежных населенных пунктов "испытывают временный дискомфорт, вызванный воздействием низкочастотных волн".
Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. В этот же день минтранс Крыма опровергал сведения о закрытии автодорог в Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
 
КрымФейкАрмия и флотГУ МЧС РФ по Республике КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
20:34ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
20:22В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
20:08Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
19:48РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
19:40Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
19:23Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
19:13Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
18:43В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
18:36Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
18:20Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
18:11Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
17:49В Гурзуфе обвалилась дорога
17:34Движение на трассе под Симферополем открыто
17:29В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
17:11В Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублей
16:52Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК
16:15В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*
16:04Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
15:56Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Лента новостейМолния