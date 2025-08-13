https://crimea.ria.ru/20250813/v-krymu-oprovergli-novyy-feyk-o-korablyakh-chernomorskogo-flota-1148701549.html

В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота

В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота - РИА Новости Крым, 13.08.2025

В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота

Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T18:43

2025-08-13T18:43

2025-08-13T18:58

крым

фейк

армия и флот

гу мчс рф по республике крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

общество

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_8ecc64e4782faa31080e5f4bd2fb1809.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о том, что на кораблях Черноморского флота якобы вводится некая "новая ультразвуковая система противодействия", не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Создатели фейка заявили, что из-за "испытаний новой системы противодействия на кораблях ЧФ, обеспечивающей стабильность оперативной обстановки в акватории Черного моря", жители ряда прибрежных населенных пунктов "испытывают временный дискомфорт, вызванный воздействием низкочастотных волн".Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. В этот же день минтранс Крыма опровергал сведения о закрытии автодорог в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фейк, армия и флот, гу мчс рф по республике крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя