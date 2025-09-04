https://crimea.ria.ru/20250904/v-krymu-oprovergli-feyk-o-sokraschenii-zarplat-uchiteley-1149207353.html

В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Информация об удержании части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений Крыма является фейком. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.По данным ведомства, подобные сообщения распространяются в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза и являются ложными. Власти просят население доверять исключительно проверенным источникам информации.Ранее на Кубани в соцсетях распространяли ложную информацию об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на Краснодарском НПЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗПодрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полицииМошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты

