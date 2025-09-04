Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей - РИА Новости Крым, 04.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250904/v-krymu-oprovergli-feyk-o-sokraschenii-zarplat-uchiteley-1149207353.html
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
Информация об удержании части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений Крыма является фейком. Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Информация об удержании части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений Крыма является фейком. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.По данным ведомства, подобные сообщения распространяются в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза и являются ложными. Власти просят население доверять исключительно проверенным источникам информации.Ранее на Кубани в соцсетях распространяли ложную информацию об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на Краснодарском НПЗ.
В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей

Минобразования Крыма опровергло сообщения об "удержании зарплат" педагогов

15:22 04.09.2025 (обновлено: 15:30 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Информация об удержании части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений Крыма является фейком. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.
По данным ведомства, подобные сообщения распространяются в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза и являются ложными.

"Информация относительно удержания части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений согласно приказу министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Власти просят население доверять исключительно проверенным источникам информации.
Ранее на Кубани в соцсетях распространяли ложную информацию об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на Краснодарском НПЗ.
Лента новостейМолния