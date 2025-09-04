В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
Минобразования Крыма опровергло сообщения об "удержании зарплат" педагогов
15:22 04.09.2025 (обновлено: 15:30 04.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Информация об удержании части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений Крыма является фейком. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.
© Минобраз КрымаМинобразования Крыма опровергло сообщения об "удержании зарплат" педагогов
© Минобраз Крыма
Минобразования Крыма опровергло сообщения об "удержании зарплат" педагогов
По данным ведомства, подобные сообщения распространяются в социальных сетях со ссылкой на несуществующий "приказ" минобраза и являются ложными.
"Информация относительно удержания части заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений согласно приказу министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Власти просят население доверять исключительно проверенным источникам информации.
Ранее на Кубани в соцсетях распространяли ложную информацию об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на Краснодарском НПЗ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: