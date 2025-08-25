Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк

https://crimea.ria.ru/20250825/karantin-po-beshenstvu-v-krasnodarskom-krae-vlasti-oprovergli-feyk-1148970507.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края опровергли информацию о введении карантина по бешенству животных в прибрежной зоне с 22 августа 2025 года, сообщает оперштаб региона.Согласно информации властей, якобы подписанное губернатором Кубани распоряжение – подделка.Кроме того, обращения в подобных случаях направляет не министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. В оперштабе подчеркивают, что территория региона благополучна по бешенству. Эпизоотическая ситуация стабильна и находится под постоянным контролем соответствующих служб.Ранее сообщалось, что мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники рассылают сообщения от имени мэра ЯлтыВ Крыму предупредили об усилении информационных атакВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
