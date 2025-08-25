Рейтинг@Mail.ru
Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк
Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк
Власти Краснодарского края опровергли информацию о введении карантина по бешенству животных в прибрежной зоне с 22 августа 2025 года, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T15:03
2025-08-25T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края опровергли информацию о введении карантина по бешенству животных в прибрежной зоне с 22 августа 2025 года, сообщает оперштаб региона.Согласно информации властей, якобы подписанное губернатором Кубани распоряжение – подделка.Кроме того, обращения в подобных случаях направляет не министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. В оперштабе подчеркивают, что территория региона благополучна по бешенству. Эпизоотическая ситуация стабильна и находится под постоянным контролем соответствующих служб.Ранее сообщалось, что мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки.
Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк

Сообщения о введении карантина по бешенству в Краснодарском крае оказались фейком

15:03 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края опровергли информацию о введении карантина по бешенству животных в прибрежной зоне с 22 августа 2025 года, сообщает оперштаб региона.
Согласно информации властей, якобы подписанное губернатором Кубани распоряжение – подделка.
"В соответствии с требованиями действующего законодательства ограничительные мероприятия по бешенству устанавливаются не распоряжением, а постановлением губернатора", – говорится в сообщении.
Кроме того, обращения в подобных случаях направляет не министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. В оперштабе подчеркивают, что территория региона благополучна по бешенству. Эпизоотическая ситуация стабильна и находится под постоянным контролем соответствующих служб.
Ранее сообщалось, что мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки.
