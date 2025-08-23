https://crimea.ria.ru/20250823/moshenniki-rassylayut-soobscheniya-ot-imeni-mera-yalty-1148931390.html

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты

Мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T11:47

2025-08-23T11:47

2025-08-23T11:47

янина павленко

ялта

фейк

мошенничество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале.Она опубликовала скрин сообщения, где от ее имени подписчиков просят перейти по ссылке якобы для поддержки мэра при участии в некоем конкурсе "Управитель года - 2025"."Друзья, внимание. Снова наблюдается всплеск нездоровый активности мошенников. К данной группе не имею никакого отношения. Прошу не верить фейковым сообщениям и не переходить по ссылкам. Информация, которой можно доверять, – на моих официальных страницах", - написала Янина Павенко в своем ТГ-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, фейк, мошенничество, крым, новости крыма