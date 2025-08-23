https://crimea.ria.ru/20250823/moshenniki-rassylayut-soobscheniya-ot-imeni-mera-yalty-1148931390.html
Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
Мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале.Она опубликовала скрин сообщения, где от ее имени подписчиков просят перейти по ссылке якобы для поддержки мэра при участии в некоем конкурсе "Управитель года - 2025"."Друзья, внимание. Снова наблюдается всплеск нездоровый активности мошенников. К данной группе не имею никакого отношения. Прошу не верить фейковым сообщениям и не переходить по ссылкам. Информация, которой можно доверять, – на моих официальных страницах", - написала Янина Павенко в своем ТГ-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Мошенники от имени главы администрации Ялты рассылают фейки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале.
Она опубликовала скрин сообщения, где от ее имени подписчиков просят перейти по ссылке якобы для поддержки мэра при участии в некоем конкурсе "Управитель года - 2025".
"Друзья, внимание. Снова наблюдается всплеск нездоровый активности мошенников. К данной группе не имею никакого отношения. Прошу не верить фейковым сообщениям и не переходить по ссылкам. Информация, которой можно доверять, – на моих официальных страницах", - написала Янина Павенко в своем ТГ-канале.
