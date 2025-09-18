https://crimea.ria.ru/20250918/putin-nazval-chislo-rossiyskikh-voennykh-v-zone-svo-1149542595.html

Путин назвал число российских военных в зоне СВО

Путин назвал число российских военных в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил в президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.Ранее он подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года. По словам главы Генштаба, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской областиВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ

