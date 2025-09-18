Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал число российских военных в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
Путин назвал число российских военных в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин назвал число российских военных в зоне СВО
На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил в президент РФ Владимир Путин на встрече... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T17:16
2025-09-18T17:26
владимир путин (политик)
россия
новости сво
вооруженные силы россии
новости
государственная дума рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил в президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.Ранее он подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года. По словам главы Генштаба, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской областиВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
россия
Путин назвал число российских военных в зоне СВО

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся 700 тысяч российских бойцов – Путин

17:16 18.09.2025 (обновлено: 17:26 18.09.2025)
 
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил России. Об этом заявил в президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

"У нас же на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится", – сказал российский лидер.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр" сообщил, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.
Ранее он подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года. По словам главы Генштаба, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.
Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.
Лента новостейМолния