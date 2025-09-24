Рейтинг@Mail.ru
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/ekonomika-rossii-pokryvaet-s-likhvoy-vse-potrebnosti-fronta--peskov-1149676581.html
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T11:34
2025-09-24T11:29
дмитрий песков
россия
экономика
дональд трамп
кремль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_0:357:2936:2009_1920x0_80_0_0_f9bbd0081e4408b1dd8d63ba0514fbff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа.Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что экономика РФ якобы "находится в ужасном состоянии и разрушается".По словам Пескова, Москва уже неоднократно слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее, но ничего подобного не произошло.Он также подчеркнул, что против России "ведется война", и сейчас происходит самый острый ее этап.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова ТрампаТрамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f023d5ab84d3c840a8c9062727822889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, россия, экономика, дональд трамп, кремль, новости
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков

Экономика России перестроилась под нужды СВО и покрывает все потребности армии – Кремль

11:34 24.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что экономика РФ якобы "находится в ужасном состоянии и разрушается".
"Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва уже неоднократно слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее, но ничего подобного не произошло.
Он также подчеркнул, что против России "ведется война", и сейчас происходит самый острый ее этап.
"Идет война. Да, СВО – это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны, она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, наших внуков, ради ее будущего", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
 
Дмитрий ПесковРоссияЭкономикаДональд ТрампКремльНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
12:18На Черном море отражают атаку БЭК
12:12Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
12:03Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
11:48Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
11:34Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
11:22Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
11:18В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"
11:12Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"
10:58"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
10:52Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
10:40Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект
10:14Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
10:0710-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10:00ПСБ в Крыму начал установку онлайн-касс для бизнеса
09:53В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
09:29Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
09:24ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Лента новостейМолния