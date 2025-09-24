https://crimea.ria.ru/20250924/ekonomika-rossii-pokryvaet-s-likhvoy-vse-potrebnosti-fronta--peskov-1149676581.html

Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков

Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков

Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа.Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что экономика РФ якобы "находится в ужасном состоянии и разрушается".По словам Пескова, Москва уже неоднократно слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее, но ничего подобного не произошло.Он также подчеркнул, что против России "ведется война", и сейчас происходит самый острый ее этап.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова ТрампаТрамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины Рубио оценил вероятность новых санкций США против России

