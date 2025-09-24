https://crimea.ria.ru/20250924/ekonomika-rossii-pokryvaet-s-likhvoy-vse-potrebnosti-fronta--peskov-1149676581.html
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T11:34
2025-09-24T11:34
2025-09-24T11:29
дмитрий песков
россия
экономика
дональд трамп
кремль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_0:357:2936:2009_1920x0_80_0_0_f9bbd0081e4408b1dd8d63ba0514fbff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа.Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что экономика РФ якобы "находится в ужасном состоянии и разрушается".По словам Пескова, Москва уже неоднократно слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее, но ничего подобного не произошло.Он также подчеркнул, что против России "ведется война", и сейчас происходит самый острый ее этап.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова ТрампаТрамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149676463_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_f023d5ab84d3c840a8c9062727822889.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, экономика, дональд трамп, кремль, новости
Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
Экономика России перестроилась под нужды СВО и покрывает все потребности армии – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российская экономика перестроилась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя высказывание американского лидера Дональда Трампа.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что экономика РФ якобы "находится в ужасном состоянии и разрушается".
"Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва уже неоднократно слышала, будто бы российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее, но ничего подобного не произошло.
Он также подчеркнул, что против России "ведется война", и сейчас происходит самый острый ее этап.
"Идет война. Да, СВО – это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны, она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, наших внуков, ради ее будущего", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: