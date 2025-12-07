Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую, де создает картины и печатает 3Д-талисманы в помочь фронту. Об этом сообщили в общественной организации... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T10:56
2025-12-07T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую, де создает картины и печатает 3Д-талисманы в помочь фронту. Об этом сообщили в общественной организации "Общероссийский народный фронт в Республике Крым".По данным организации, мальчик все свободное время учится печатать, делает что-то новое. Дима печатает специальные талисманы "сердца Победы", детали для военных медиков. Окружающие делают заказы на 3Д-игрушки, а на вырученные средства мальчик сам покупает расходники и подарки бойцам."Помощь Дима передал в "Народный фронт". Обязательно доставим все прямо в руки бойцам", – пообещали в организации.В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В помощь фронту: в Крыму изготавливают детали для беспилотниковКакая помощь нужна фронтуКакие проблемы больше всего волнуют крымчан – данные Народного фронта
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту

В Крыму мальчик-инвалид создает картины и ЗД-талисманы в помощь фронту

10:56 07.12.2025
 
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую, де создает картины и печатает 3Д-талисманы в помочь фронту. Об этом сообщили в общественной организации "Общероссийский народный фронт в Республике Крым".

"После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать детали на 3Д-принтере", – сообщили в "Народном фронте".

По данным организации, мальчик все свободное время учится печатать, делает что-то новое. Дима печатает специальные талисманы "сердца Победы", детали для военных медиков. Окружающие делают заказы на 3Д-игрушки, а на вырученные средства мальчик сам покупает расходники и подарки бойцам.
"Помощь Дима передал в "Народный фронт". Обязательно доставим все прямо в руки бойцам", – пообещали в организации.
В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.
