В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую, де создает картины и печатает 3Д-талисманы в помочь фронту. Об этом сообщили в общественной организации... РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Крыму мальчик-инвалид создал мастерскую для помощи фронту
В Крыму мальчик-инвалид создает картины и ЗД-талисманы в помощь фронту
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Крымский мальчик-инвалид создал домашнюю мастерскую, де создает картины и печатает 3Д-талисманы в помочь фронту. Об этом сообщили в общественной организации "Общероссийский народный фронт в Республике Крым".
"После родовой травмы Дима Санжигаряев стал инвалидом, у него проблемы со слухом, а не так давно врачи обнаружили онкологию. Мальчик рисует картины, а на средства с их продажи покупает помощь для бойцов, недавно начал сам печатать детали на 3Д-принтере", – сообщили в "Народном фронте".
По данным организации, мальчик все свободное время учится печатать, делает что-то новое. Дима печатает специальные талисманы "сердца Победы", детали для военных медиков. Окружающие делают заказы на 3Д-игрушки, а на вырученные средства мальчик сам покупает расходники и подарки бойцам.
"Помощь Дима передал в "Народный фронт". Обязательно доставим все прямо в руки бойцам", – пообещали в организации.
В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров
, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.
