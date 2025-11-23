Рейтинг@Mail.ru
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
Преображающим сегодня Севастополь специалистам следует не только внедрять в своих проектах новые веяния в архитектуре и технологии, но и почаще обращаться к... РИА Новости Крым, 23.11.2025
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских

Архитекторам надо возвращать Севастополь к поквартальной застройке и малоэтажкам – мнение

18:44 23.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Преображающим сегодня Севастополь специалистам следует не только внедрять в своих проектах новые веяния в архитектуре и технологии, но и почаще обращаться к советским традициям при проектировании зданий, дворов и улиц. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев.
По словам специалиста, первый генеральный план восстановления Севастополя, разрушенного в ходе Великой Отечественной войны, был разработан еще в 1943 году, когда город находился в немецко-фашистской оккупации.
"Но этот план был излишне монументальный. Севастополь состоял из лестниц, памятников, каких-то гигантских колоннад, и реализовывать его было совершенно невозможно", – отметил эксперт.
Первое, что стали делать после того, как в ноябре 1944 года правительство СССР приняло постановление "О первоочередных мероприятиях по восстановлению Севастополя", это оценивать, какие дома можно восстановить первыми, напомнил гость эфира.
"И вот эти дома, которые быстро восстанавливались, как раз и сохранили довоенный облик. А параллельно шло создание нового генерального плана и новых проектов домов, которые создавались уже в актуальном для того времени стиле, который мы называем "сталинский ампир". Но правильно он называется неоклассика или традиционализм", – рассказал историк.
Большая часть Севастополя, говорит Хапаев, застраивалась по новым архитектурным проектам, тем не менее практически полностью была сохранена довоенная сетка улиц, то есть планировка города, подчеркнул он.
Во второй половине прошлого века Севастополь вырос почти в семь раз по населению и более чем в десять раз по территории, отмечает гость эфира. К тому же то, что раньше собственно и было Севастополем, стало его центром, вокруг которого выросли большие микрорайоны. При этом город в ходе массового жилищного строительства сильно изменился, утратив присущую ему атмосферность, сказал Хапаев.
"В послевоенные времена, когда Севастополь восстанавливался, и до этого господствовала поквартальная застройка. То есть были небольшие кварталы, достаточно уютные дворы. А в последующие годы началась гигантомания. Стали строить микрорайоны, которые сейчас называют неуважительным словом "человейники", – поделился историк.
А потому, по мнению Хапаева, именно с работы советских архитекторов послевоенного времени сегодня следует брать пример специалистам, расстраивающим город.
"Чему нас могут научить архитекторы 1940 –1950-х годов, так это как раз возвращению поквартальной застройки и архитектуре соразмерности с человеком, – сказал спикер.
Далеко не все архитекторы, градостроители так считают, и не все города сейчас так застраиваются, но это то, что нужно Севастополю, считает Хапаев, и тенденция уже просматривается.
Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится

"Если говорить о Севастополе, то наиболее престижные жилые дома, которые сейчас строятся, делаются, во-первых, с подражанием архитектуре 40-х 50-х годов, а во-вторых, таких размеров, что там всего в несколько этажей, четыре-пять", – рассказывает гость эфира.

Это тем более актуально, учитывая, что, как футурологи говорят, человечество начнет рассредотачиваться благодаря все большим возможностям удаленной работы.
"Люди будут все больше уезжать в пригород, в села, чтобы жить в частных и малоквартирных домах. Нельзя сказать, что сейчас эта тенденция очень сильна, но она достаточно хорошо намечена", – подытожил спикер.
Крымские МАФы победили во Всероссийском конкурсе архитектуры
