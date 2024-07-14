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Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки
Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки
В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов, а также их техническую безопасность в рамках работы по ремонту и замене автопавильонов. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T08:12
2024-07-14T08:12
2024-07-14T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов, а также их техническую безопасность в рамках работы по ремонту и замене автопавильонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер компании "Крымавтодор" Виктор Олейниченко."Сейчас ведется обследование автопавильонов с мозаикой. Совместно с заказчиком при обследовании определяется их техническое состояние, чтобы обеспечить безопасность людей и наличие какой-либо культурной ценности", - рассказал Олейниченко.По его словам, те мозаичные остановки, которые будут признаны ценными с художественной точки зрения, будут восстанавливать. Остальные заменят новым, типовыми, дизайн которых утвержден в 2018 году главным архитектором Крыма - из оргстекла.Он уточнил, что речь о павильонах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения - внешне они похожи на городские, которые устанавливают муниципалитеты, но, в отличие от последних, не оборудованы вай-фай. Обслуживание таких остановок также производится силами "Крымавтодора", в частности, по словам Олейниченко, сотрудники предприятия моют и обрабатывают павильоны раз в две недели и просят граждан бережно относиться к этим важным элементам дорожной инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиКак дороги в Крыму готовят к летнему сезонуДо конца года в Крыму установят 80 "стильных" остановок
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РИА Новости Крым
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крым, крымавтодор, общественный транспорт, транспорт, общество, новости крыма
Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки
В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым.
В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов, а также их техническую безопасность в рамках работы по ремонту и замене автопавильонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный инженер компании "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.
"Сейчас ведется обследование автопавильонов с мозаикой. Совместно с заказчиком при обследовании определяется их техническое состояние, чтобы обеспечить безопасность людей и наличие какой-либо культурной ценности", - рассказал Олейниченко.
По его словам, те мозаичные остановки, которые будут признаны ценными с художественной точки зрения, будут восстанавливать. Остальные заменят новым, типовыми, дизайн которых утвержден в 2018 году главным архитектором Крыма - из оргстекла.
"В этом году действует госконтракт на установку 330 автопавильонов. В настоящее время уже восстановлено более семидесяти. За 2023 год пришло много жалоб на отсутствие остановочных пунктов, и поэтому из 330 около 180 - полностью новое строительство. Остальная часть - на готовые площадки после ремонта", - пояснил представитель компании.
Он уточнил, что речь о павильонах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения - внешне они похожи на городские, которые устанавливают муниципалитеты, но, в отличие от последних, не оборудованы вай-фай. Обслуживание таких остановок также производится силами "Крымавтодора", в частности, по словам Олейниченко, сотрудники предприятия моют и обрабатывают павильоны раз в две недели и просят граждан бережно относиться к этим важным элементам дорожной инфраструктуры.
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