https://crimea.ria.ru/20240714/tipovye-ili-mozaichnye---ostavyat-li-v-krymu-sovetskie-ostanovki-1138720802.html

Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки

Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки

В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов, а также их техническую безопасность в рамках работы по ремонту и замене автопавильонов. РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T08:12

2024-07-14T08:12

2024-07-14T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Крыму оценивают культурную ценность советских остановочных павильонов, а также их техническую безопасность в рамках работы по ремонту и замене автопавильонов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер компании "Крымавтодор" Виктор Олейниченко."Сейчас ведется обследование автопавильонов с мозаикой. Совместно с заказчиком при обследовании определяется их техническое состояние, чтобы обеспечить безопасность людей и наличие какой-либо культурной ценности", - рассказал Олейниченко.По его словам, те мозаичные остановки, которые будут признаны ценными с художественной точки зрения, будут восстанавливать. Остальные заменят новым, типовыми, дизайн которых утвержден в 2018 году главным архитектором Крыма - из оргстекла.Он уточнил, что речь о павильонах, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения - внешне они похожи на городские, которые устанавливают муниципалитеты, но, в отличие от последних, не оборудованы вай-фай. Обслуживание таких остановок также производится силами "Крымавтодора", в частности, по словам Олейниченко, сотрудники предприятия моют и обрабатывают павильоны раз в две недели и просят граждан бережно относиться к этим важным элементам дорожной инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиКак дороги в Крыму готовят к летнему сезонуДо конца года в Крыму установят 80 "стильных" остановок

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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