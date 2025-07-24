https://crimea.ria.ru/20250724/zhivopisets-tysyacheletiy-kak-rabotaet-khudozhnik-mozaichist-1148180752.html

Живописец тысячелетий: как работает художник-мозаичист

Живописец тысячелетий: как работает художник-мозаичист - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Живописец тысячелетий: как работает художник-мозаичист

Крым - это не только знаменитое Ласточкино гнездо, теплое море, уникальные сакские грязи и розовая соль. Это еще и люди, наши современники в том числе. На... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T19:45

2025-07-24T19:45

2025-07-24T21:34

крым

история

культура

мозаика

херсонес

владимирский собор

работа

транспорт

искусство

ссср

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Крым - это не только знаменитое Ласточкино гнездо, теплое море, уникальные сакские грязи и розовая соль. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий, таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь - настолько бывают специфичны их умения. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – расскажем в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".Из небольших кусочков рождается целое, из элементов – цельная картина. Человек редкой профессии несколько лет назад после путешествий по миру собрал в чемоданчик кусачки, щипцы, мастихины и молотки и приехал в Крым, чтобы здесь остаться и восстанавливать красивое. Его мастерская – одновременно в гараже и всамых величественных храмах. Знакомьтесь, Игорь Гладких – мозаичист.От Помпей до наших днейМы с супругой сначала несколько раз к Крыму присматривались. А в 2020 году собрались, посадили в машину кота и приехали с Урала.Я по образованию дизайнер, поступал в Свердловский архитектурный институт, а выпустился уже из Уральской государственной архитектурно-художественной академии. В молодости о ремеслах почти не задумывался, у нас тогда только-только пошли компьютеры, руками я работал разве что аэрографом. А когда жил в Болгарии, мне понравилось витражное ремесло, которым я до сих пор тоже занимаюсь. Мозаика и витраж похожи тем, что для них можно использовать отходы от визуального производства. Только витраж работает на просвет, а мозаика - на отражение света.Мозаика – это монументальное искусство с достаточно высокой себестоимостью. Первые мозаики, кстати, были из подножных природных материалов. В прямом смысле слова - из гальки, например. Руки без маникюраЕсть такое выражение: "мозаика – живопись тысячелетий". Советский Союз - это наша античность, Древний Рим. Интересно, что в СССР мозаики были в основном вертикальные, агитационные. Им исполнилось уже по 60-50 лет, цементные смеси, которыми они закреплены, состарились, видна деградация. То есть смальта еще в нормальном состоянии, а по полотну постучишь и чувствуешь, "бухтит" это место, может пласт отойти. То есть нужна консервация, а потом уже, если есть средства, - и восстановление. В Таганроге есть мозаика Ильича, почти копия большого мозаичного изображения Ленина Ильича в Сочи. Это изображение было закреплено на металлических основах, они проржавели, Ильич упал лицом вниз. Возможность его поднять и реконструировать есть, но с этим должны разбираться местные власти.Руки у меня вот от сколов немного побиты. В нашем деле наманикюренных рук не бывает, особенно, если надо камушки подточить. Раньше делали большие мозаики, рассчитанные на восприятие издалека, они сделаны достаточно грубо, крупными элементами. Сейчас в ходу мозаики декоративные или храмовые, которые требуют мелкого модуля, приходится колоть много.Украшение храмовВ прошлом году мы с супругой работали над мозаиками Владимирского собора в Херсонесе. Это для меня большой опыт. Наша задача была грамотно расшить швы, чтобы они не были заметны. Теперь, когда в Севастополе бываю, захожу в собор, и даже не верится, что мы такой объем забабахали. Это очень здорово.А вообще считаю, что российские мозаичисты в последнее время здорово подковали свое мастерство. Сначала выкладывали мозаики для храма св. Саввы в Белграде, потом был главный храм вооруженных сил в Кубинке – масштабная работа. И, нарастив там мускулатуру и наработав опыт, приступили к Владимирскому собору в Херсонесе. Очень заметно, что с каждым новым объектом исполнительское мастерство наших мастеров растет. А вот так, чтобы вот как в старое советское время был большой гражданский заказ от государства, такого пока нет, и я думаю, что в советском масштабе его и не будет. Сейчас у нас в моде некий минимализм, лофт, мозаика в нем будет выглядеть чужеродной.Сейчас художник-мозаичист работает в основном в храмах и, возможно, в богатых частных домах. Еще просят меня сделать монументальные мозаичные вывески своих заведений – ресторанов или магазинов, санаториев. Но в основном делаю небольшие художественные изделия размером с картину, переносные.Курортная мозаикаКрым очень здорово украшен мозаикой, особенно по ЮБК и Евпатории. Тут настоящий музей мозаики. В СССР была большая государственная культурная задача по всему черноморскому побережью - от Грузии и до Одессы включительно – создавать мозаики. Это как ни крути византийская, южная история. Но интересно, что по всему остальному СССР мозаика в основном выполняла идеологический заказ: картины гражданской войны, взвейтесь – развейтесь. Той же Евпатории, когда она масштабно застраивалась, выделялись достаточно большие средства, чтобы украсить не очень яркую архитектуру и подчеркнуть курортную направленность города за счет мозаики.В Крыму люди выросли в окружении этих мозаик, и теперь они их не замечают. Ощущение, что чего-то не хватает приходит к ним тогда, когда на месте красивой остановки появляется безликая коробочка здания из стекла и металла. Сейчас из крымской мозаики многое в угрожающем состоянии, и очень много объектов мы уже успели потерять. У меня есть своеобразный музей фрагментов снесенных объектов. Прогресс не остановить: дороги надо расширять, строить тоже, безусловно, надо. Считаю, что не все мозаичные произведения достойны сохранения. Есть хорошего, высокого уровня, а есть сделанные какими-то передвижными бригадами. Тут, как в любом искусстве, есть шедевры, а есть откровенная халтура. Но ведь существуют новые технологии по переносу мозаичных полотен. Эти технологии можно и нужно применять в Крыму. Например, сейчас делают федеральный курорт "Золотые пески" между Саками и Евпаторией. По проекту, старую дорогу между этими городами будут переносить. И как раз по этой дороге стоят мозаичные остановки, которые не хотелось бы потерять. Например, несколько остановок с лебедями – есть в синей гамме, а есть в более теплой. Или остановка "Сольпром".Мозаичный парк советского периодаЯ не первый человек, кстати, который заинтересовался темой сохранения крымской мозаики. У нас есть небольшая инициативная группа, в ней есть люди, которые работают с грантами, с властями, умеют договорится, разговорить, заинтересовать, что не всегда у меня получается. Моя задача - работать руками: пилить, колоть смальту...Есть мысль создать парк советского периода с мозаиками. Я готов этим заниматься, но без какой-то финансовой или административной поддержки не получится. Какое-то понимание в местных муниципальных властях есть, но там все вязнет в согласованиях. А частный собственник мозаики на своих объектах не воспринимает как произведение искусства, они ему просто мешают.Это не как у художника Иванова: он сколько лет писал "Явление Христа народу" и потом сказал, что можно и мыть кисти. У меня недавно был достаточно серьезный юбилей, а я до сих пор многому учусь и многое подсматриваю у коллег. Знаете, что приятно? В нашем деле появилось молодое поколение, есть заинтересованные люди. Они делают мозаику из современных, совершенно не мозаичных материалов, например, из старых клавиш от компьютерных клавиатур, из бумаги, даже из меха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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