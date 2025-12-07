https://crimea.ria.ru/20251207/elochka-gori-kak-ustroit-prazdnik-s-girlyandami-no-bez-pozhara-1126017541.html

Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера

Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера - РИА Новости Крым, 07.12.2025

Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера

РИА Новости Крым, 07.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Искусственные и живые новогодние елки хорошо горят и в целом гораздо опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Недооценивать эту опасность нельзя, при этом важно запомнить главные анти-пожарные правила. О них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Опасные огниПо словам Артамонова, сначала гирлянду нужно размотать и ровно разложить на полу, каждый ее сантиметр нужно внимательно просмотреть. Если вилка плохо держится в розетке или искрит – пора купить новую иллюминацию.Дополнительные опасности при использовании гирлянды – использование удлинителя, а еще соседство с ватой: "Хлопок очень быстро воспламеняется. Поэтому для имитации снега лучше купить специальные распылители".Противопожарные вариантыЕще один совет – на всякий случай поставить елку в той комнате, где дерево чаще всего будет в поле вашего зрения, чтобы вовремя среагировать на возгорание, если оно произойдет. Кроме того, елку нужно очень хорошо закрепить. Живую лучше поставить в ведро с песком, который следует периодически поливать водой.Также специалист напомнил об опасности бенгальских огней. Во-первых, они должны быть сертифицированы, во-вторых их лучше не зажигать в помещении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использоватьКак вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет экспертаГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены

