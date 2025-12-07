Рейтинг@Mail.ru
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
Искусственные и живые новогодние елки хорошо горят и в целом гораздо опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Недооценивать эту опасность нельзя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Искусственные и живые новогодние елки хорошо горят и в целом гораздо опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Недооценивать эту опасность нельзя, при этом важно запомнить главные анти-пожарные правила. О них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Опасные огниПо словам Артамонова, сначала гирлянду нужно размотать и ровно разложить на полу, каждый ее сантиметр нужно внимательно просмотреть. Если вилка плохо держится в розетке или искрит – пора купить новую иллюминацию.Дополнительные опасности при использовании гирлянды – использование удлинителя, а еще соседство с ватой: "Хлопок очень быстро воспламеняется. Поэтому для имитации снега лучше купить специальные распылители".Противопожарные вариантыЕще один совет – на всякий случай поставить елку в той комнате, где дерево чаще всего будет в поле вашего зрения, чтобы вовремя среагировать на возгорание, если оно произойдет. Кроме того, елку нужно очень хорошо закрепить. Живую лучше поставить в ведро с песком, который следует периодически поливать водой.Также специалист напомнил об опасности бенгальских огней. Во-первых, они должны быть сертифицированы, во-вторых их лучше не зажигать в помещении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасная новогодняя гирлянда: как правильно выбрать и использоватьКак вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет экспертаГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
крым, общество, совет эксперта, мнения, юрий артамонов, новый год 2026, новый год
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера

Как выбирать и использовать новогодние гирлянды - советы инженера

08:51 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Искусственные и живые новогодние елки хорошо горят и в целом гораздо опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Недооценивать эту опасность нельзя, при этом важно запомнить главные анти-пожарные правила. О них в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

Опасные огни

"Одна из главных опасностей – гирлянда. Все они в основном красивые и изящные, состоят из тоненьких проводов, при этом включаются в сеть 220 Вт. Пока гирлянда новая эти тоненькие провода гибкие, но через 2-3 года они теряют это свойство и могут ломаться, особенно в районе вилки. Если вы увидели трещины, отправьте гирлянду на покой", - советует эксперт.
По словам Артамонова, сначала гирлянду нужно размотать и ровно разложить на полу, каждый ее сантиметр нужно внимательно просмотреть. Если вилка плохо держится в розетке или искрит – пора купить новую иллюминацию.
Дополнительные опасности при использовании гирлянды – использование удлинителя, а еще соседство с ватой: "Хлопок очень быстро воспламеняется. Поэтому для имитации снега лучше купить специальные распылители".
Поезд Таврия
Вчера, 11:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах по пути в Крым

Противопожарные варианты

"Хорошо горят все елки, - констатирует эксперт. - Конечно, сейчас предлагают и более безопасные варианты, со специальными пропитками из негорючих материалов. Однако вы не можете быть уверены, что у вас именно такая, даже если это декларировал производитель и продавец. Лучше отрезать несколько иголок и поджечь, чтобы проверить".
Еще один совет – на всякий случай поставить елку в той комнате, где дерево чаще всего будет в поле вашего зрения, чтобы вовремя среагировать на возгорание, если оно произойдет. Кроме того, елку нужно очень хорошо закрепить. Живую лучше поставить в ведро с песком, который следует периодически поливать водой.
"Еще живую елку лучше не ставить рядом с батареей. Так она быстрее высохнет и станет еще более пожароопасной. И крепить за батарею тоже нельзя, поскольку батарея – это заземление. Если где-то у вас все-таки гирлянда пробьет фазу на елку, дерево проведет ток, который потечет на батарею, и это тоже может вызвать пожар", - предупредил эксперт.
Также специалист напомнил об опасности бенгальских огней. Во-первых, они должны быть сертифицированы, во-вторых их лучше не зажигать в помещении.
