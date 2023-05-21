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В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение

В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение - РИА Новости Крым, 21.05.2023

В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение

Заповедникам в Крыму необходимо больше внимания и средств для эффективной охраны больших территорий, на которых расположены объекты культурного наследия. Таким... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T19:24

2023-05-21T19:24

2023-05-21T19:24

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заповедникам в Крыму необходимо больше внимания и средств для эффективной охраны больших территорий, на которых расположены объекты культурного наследия. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился завкафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. Вернадского Александр Герцен.По мнению Герцена, "к истории у нас не всегда относятся с должным уважением с точки зрения охраны памятников". В большой степени решить этот вопрос помогло бы усиление охраны там, где речь идет о больших территориях и необходимости сохранить древности.Подобные памятники до сих пор хранят множество секретов истории, которые еще предстоит тщательно изучить, подчеркнул ученый. Так, например, Мангуп – столица княжества Феодоро, последний осколок Византии, "непаханое поле" в части изучения этого периода истории Крыма."Считается, что 29 мая 1453 года – день крушения Византии как империи, связанное с падением ее столицы Константинополя, который сопротивлялся два месяца. Но наш Мангуп продержался в три раза дольше – полгода. И там полностью сохранились два поля боя, не тронутые новостройками и сельскохозяйственными работами. Все, что там было в период осады, осталось в земле и находит отражение в археологических материалах. Можно видеть реальные следы тех событий и узнавать историю не по книгам, рассказам и догадкам, а изучая материальную культуру, пока грабители не добрались к этому", – сказал Герцен.По словам Герцена, пример того, как следует охранять такие ценности музеям-заповедникам, "следовало бы взять с органов природоохраны".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили об угрозе разрушения Керченской крепостиПравоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полицияВ "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

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