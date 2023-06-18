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Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет
Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет
Под Анапой обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера, который датируется первой половиной I века до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T08:27
2023-06-18T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Под Анапой обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера, который датируется первой половиной I века до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Шлем, найденный в месте погребения всадника, близок к типу "Хагенау", отмечают эксперты. Ученые называют это уникальным открытием для данной территории. Ранее римский легионерский шлем находили только однажды – в Северном Причерноморье, в районе Сочи.Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории, отражен в трудах античных авторов, но до сегодняшнего дня очень мало изучен.По словам вице-губернатора края Романа Лузинова, найденный артефакт хорошо сохранился "и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции".Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
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анапа, кубань, история, культура, краснодарский край, новости
Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет

На Кубани обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера возрастом более 2000 лет

08:27 18.06.2023
 
© Пресс-служба администрации Краснодарского краяВ Краснодарском крае обнаружили древний легионерский шлем всадника
В Краснодарском крае обнаружили древний легионерский шлем всадника
© Пресс-служба администрации Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Под Анапой обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера, который датируется первой половиной I века до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"При раскопках древнего могильника в поселке Заря под Анапой археологи обнаружили уникальный артефакт возрастом более двух тысяч лет. На территории захоронения нашли бронзовый шлем римского легионера, либо сделанный по его подобию в те же времена", – говорится в сообщении.
Шлем, найденный в месте погребения всадника, близок к типу "Хагенау", отмечают эксперты. Ученые называют это уникальным открытием для данной территории. Ранее римский легионерский шлем находили только однажды – в Северном Причерноморье, в районе Сочи.
Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории, отражен в трудах античных авторов, но до сегодняшнего дня очень мало изучен.
По словам вице-губернатора края Романа Лузинова, найденный артефакт хорошо сохранился "и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции".
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