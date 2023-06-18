https://crimea.ria.ru/20230618/pod-anapoy-obnaruzhen-shlem-rimskogo-legionera-vozrastom-bolee-2-tys-let-1129453125.html

Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет

Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. лет

Под Анапой обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера, который датируется первой половиной I века до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T08:27

2023-06-18T08:27

2023-06-18T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Под Анапой обнаружен уникальный артефакт – шлем римского легионера, который датируется первой половиной I века до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Шлем, найденный в месте погребения всадника, близок к типу "Хагенау", отмечают эксперты. Ученые называют это уникальным открытием для данной территории. Ранее римский легионерский шлем находили только однажды – в Северном Причерноморье, в районе Сочи.Исследователи связывают находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до н.э., которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории, отражен в трудах античных авторов, но до сегодняшнего дня очень мало изучен.По словам вице-губернатора края Романа Лузинова, найденный артефакт хорошо сохранился "и после камеральной обработки займет достойное место в музейной экспозиции".Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи Храм, огороды и дачи - что нашли археологи в древнем городе в Крыму В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, кубань, история, культура, краснодарский край, новости