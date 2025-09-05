https://crimea.ria.ru/20250905/srok-okonchaniya-remonta-gorbatogo-mosta-v-simferopole-perenesli-1149241641.html

Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Срок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года. Об этом говорится в ответе Службы автомобильных дорог РК на информационный запрос РИА Новости Крым.Как отметили в учреждении, в ходе выполнения строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки проектных решений по независящим от Службы автодорог и компании-подрядчика обстоятельствам.В настоящее время проектные решения откорректированы и направлены на рассмотрение в Главгосэкспертизу России, уточнили в учреждении.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам

