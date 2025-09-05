Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
Окончание ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли на второй квартал 2026 года
16:22 05.09.2025 (обновлено: 16:55 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Срок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года. Об этом говорится в ответе Службы автомобильных дорог РК на информационный запрос РИА Новости Крым.
Как отметили в учреждении, в ходе выполнения строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки проектных решений по независящим от Службы автодорог и компании-подрядчика обстоятельствам.
В настоящее время проектные решения откорректированы и направлены на рассмотрение в Главгосэкспертизу России, уточнили в учреждении.
"В связи с этим работы на объекте ведутся только по конструктивным элементам, не требующим корректировки. С учетом вышеизложенного срок завершения строительно-монтажных работ запланирован на второй квартал 2026 года", – говорится в документе.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
