Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
Срок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Срок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года. Об этом говорится в ответе Службы автомобильных дорог РК на информационный запрос РИА Новости Крым.Как отметили в учреждении, в ходе выполнения строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки проектных решений по независящим от Службы автодорог и компании-подрядчика обстоятельствам.В настоящее время проектные решения откорректированы и направлены на рассмотрение в Главгосэкспертизу России, уточнили в учреждении.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли

Окончание ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли на второй квартал 2026 года

16:22 05.09.2025 (обновлено: 16:55 05.09.2025)
 
© РИА Новости КрымРемонт "горбатого" моста в Симферополе
Ремонт горбатого моста в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Срок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года. Об этом говорится в ответе Службы автомобильных дорог РК на информационный запрос РИА Новости Крым.
Как отметили в учреждении, в ходе выполнения строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки проектных решений по независящим от Службы автодорог и компании-подрядчика обстоятельствам.
В настоящее время проектные решения откорректированы и направлены на рассмотрение в Главгосэкспертизу России, уточнили в учреждении.

"В связи с этим работы на объекте ведутся только по конструктивным элементам, не требующим корректировки. С учетом вышеизложенного срок завершения строительно-монтажных работ запланирован на второй квартал 2026 года", – говорится в документе.

Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
