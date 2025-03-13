https://crimea.ria.ru/20250313/skolko-dorog-otremontiruyut-v-krymu-v-2025-godu-1144874153.html

Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году

Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году

20 автомобильных дорог Крыма протяженностью около 172 километров отремонтируют в 2025 году. На это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T09:44

2025-03-13T09:44

2025-03-13T09:44

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нацпроекты в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 20 автомобильных дорог Крыма протяженностью около 172 километров отремонтируют в 2025 году. На это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Об этом на заседании Комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству сообщил первый заместитель министра транспорта Арсений Козловский.Работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Пять дорог – регионального значения, 15 – межмуниципального. На трех из этих объектов все работы уже завершены.В ходе заседания также подняли вопрос обустройства подъездных путей к автомобильным пунктам пропуска Армянск и Перекоп на административной границе Республики Крым с Херсонской областью. По словам председателя заседания Оксаны Сацик, они находятся в ненадлежащем состоянии и не справятся с ожидаемым турпотоков в курортный сезон.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаДорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановленаКогда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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