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Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году
Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году
20 автомобильных дорог Крыма протяженностью около 172 километров отремонтируют в 2025 году. На это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Об этом на заседании... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T09:44
2025-03-13T09:44
ремонт и строительство дорог в крыму
нацпроекты в крыму
национальный проект "инфраструктура для жизни"
инфраструктура
новости крыма
дороги крыма
благоустройство
крым
жкх крыма и севастополя
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 20 автомобильных дорог Крыма протяженностью около 172 километров отремонтируют в 2025 году. На это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Об этом на заседании Комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству сообщил первый заместитель министра транспорта Арсений Козловский.Работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Пять дорог – регионального значения, 15 – межмуниципального. На трех из этих объектов все работы уже завершены.В ходе заседания также подняли вопрос обустройства подъездных путей к автомобильным пунктам пропуска Армянск и Перекоп на административной границе Республики Крым с Херсонской областью. По словам председателя заседания Оксаны Сацик, они находятся в ненадлежащем состоянии и не справятся с ожидаемым турпотоков в курортный сезон.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На объездной вокруг Алушты сделают остановки и съезды в селаДорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановленаКогда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
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РИА Новости Крым
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Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году

В Крыму отремонтируют 172 километра автомобильных дорог в 2025 году – власти

09:44 13.03.2025
 
© Служба автомобильных дорог КрымаСтроительство дорог в Крыму
Строительство дорог в Крыму
© Служба автомобильных дорог Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. 20 автомобильных дорог Крыма протяженностью около 172 километров отремонтируют в 2025 году. На это выделили больше 4,5 миллиардов рублей. Об этом на заседании Комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству сообщил первый заместитель министра транспорта Арсений Козловский.
Работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Пять дорог – регионального значения, 15 – межмуниципального. На трех из этих объектов все работы уже завершены.
"Кроме того, в текущем году планируется провести ремонт шести мостов и капитально отремонтировать девять, в том числе Горбатый мост в Симферополе", – добавил замминистра.
В ходе заседания также подняли вопрос обустройства подъездных путей к автомобильным пунктам пропуска Армянск и Перекоп на административной границе Республики Крым с Херсонской областью. По словам председателя заседания Оксаны Сацик, они находятся в ненадлежащем состоянии и не справятся с ожидаемым турпотоков в курортный сезон.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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