Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/sbrosivshego-koshku-s-obryva-lastochkinogo-gnezda-v-krymu-muzhchinu-zaderzhali-1144424560.html
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T08:25
2025-02-24T09:09
замок "ласточкино гнездо"
крым
новости крыма
животные
происшествия
юбк
ирина волк
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Волк, злоумышленника доставили в ялтинское отделение полиции. Правоохранители выясняют мотив поступка мужчины.Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку. Видеозапись произошедшего выложили в сеть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
замок "ласточкино гнездо"
крым
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b452e3cf13f700793ca98b2635b227c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замок "ласточкино гнездо", крым, новости крыма, животные, происшествия, юбк, ирина волк, мвд по республике крым
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"

В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва на Ласточкином гнезде мужчину – МВД

08:25 24.02.2025 (обновлено: 09:09 24.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Волк, злоумышленника доставили в ялтинское отделение полиции. Правоохранители выясняют мотив поступка мужчины.
Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку. Видеозапись произошедшего выложили в сеть.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Замок "Ласточкино гнездо"КрымНовости КрымаЖивотныеПроисшествияЮБКИрина ВолкМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17Когда в Крым придет весна
08:59Что можно и нельзя делать на Масленицу
08:4513 сел на севере Крыма остались без света
08:25В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
08:14В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
07:59Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
07:41Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
07:35Мощная вспышка произошла на Солнце
07:20Над Крымом сбили украинский беспилотник
07:07Крымчане реже других в России берут кредиты в банках
06:37Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым
06:16Какие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
05:52Стал известен победитель на выборах в Германии
00:01Поволжский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 февраля
22:03Уход Зеленского с поста и переговоры по Украине: главное за день
21:35Завтра начинается Масленица: как есть блины без вреда для здоровья
21:23Новый спортивный комплекс открылся в Севастополе
21:04Партия Шольца проигрывает на выборах в Германии – экзит-полл
20:48Когда в Крыму потеплеет – прогноз погоды на неделю
Лента новостейМолния