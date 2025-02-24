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В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T08:25
2025-02-24T08:25
2025-02-24T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Волк, злоумышленника доставили в ялтинское отделение полиции. Правоохранители выясняют мотив поступка мужчины.Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку. Видеозапись произошедшего выложили в сеть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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замок "ласточкино гнездо", крым, новости крыма, животные, происшествия, юбк, ирина волк, мвд по республике крым
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва на Ласточкином гнезде мужчину – МВД
08:25 24.02.2025 (обновлено: 09:09 24.02.2025)