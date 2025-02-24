https://crimea.ria.ru/20250224/sbrosivshego-koshku-s-obryva-lastochkinogo-gnezda-v-krymu-muzhchinu-zaderzhali-1144424560.html

В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"

В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"

Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T08:25

2025-02-24T08:25

2025-02-24T09:09

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда". Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Волк, злоумышленника доставили в ялтинское отделение полиции. Правоохранители выясняют мотив поступка мужчины.Ранее на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" мужчина выбросил с обрыва кошку. Видеозапись произошедшего выложили в сеть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

замок "ласточкино гнездо"

крым

юбк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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