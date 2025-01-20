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Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте
Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте
В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:58
2025-01-20T17:01
кфу (крымский федеральный университет)
землетрясение в крыму
землетрясение
новости крыма
крым
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Землетрясение произошло около 15.40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского."Достоевского, третий этаж, волновая вибрация секунду", - сообщает один из комментаторов.На данный момент в институте сейсмологии обрабатывают полученные данные.19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), землетрясение в крыму, землетрясение, новости крыма, крым, сейсмология
Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте

Землетрясение в Крыму произошло в Ялте

16:58 20.01.2025 (обновлено: 17:01 20.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
Землетрясение произошло около 15.40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского.
"Достоевского, третий этаж, волновая вибрация секунду", - сообщает один из комментаторов.
На данный момент в институте сейсмологии обрабатывают полученные данные.
19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.
12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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