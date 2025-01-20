https://crimea.ria.ru/20250120/novoe-zemletryasenie-v-yalte--gde-oschutili-tolchki-1143503246.html

Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте

Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте

В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T16:58

2025-01-20T16:58

2025-01-20T17:01

кфу (крымский федеральный университет)

землетрясение в крыму

землетрясение

новости крыма

крым

сейсмология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f883e37e1bc30203653a2f69bcc6746.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте снова произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в разных районах города. Факт сейсмического события РИА Новости Крым подтвердила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Землетрясение произошло около 15.40 по московскому времени. Пользователи мониторингового канала "Землетрясения Крыма" сообщают, что толчки ощущались в разных районах города, например, в районе Ялтинской средней школы №2 на улице Красноармейской и в районе улицы Достоевского."Достоевского, третий этаж, волновая вибрация секунду", - сообщает один из комментаторов.На данный момент в институте сейсмологии обрабатывают полученные данные.19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 км от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

https://crimea.ria.ru/20190911/1117301577.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), землетрясение в крыму, землетрясение, новости крыма, крым, сейсмология