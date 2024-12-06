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В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов
В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов
Действие жилищных сертификатов, выданных беженцам из Херсонской области, необходимо продлить на территории самого региона. Такое предложение высказала... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:01
2024-12-06T14:01
херсонская область
сертификат
жилищный сертификат
татьяна томилина
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Действие жилищных сертификатов, выданных беженцам из Херсонской области, необходимо продлить на территории самого региона. Такое предложение высказала председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина в ходе заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов, которое прошло в Госсовете Крыма.По словам Татьяны Томилиной, большое количество таких сертификатов не было получено, часть из них люди не успели реализовать. Поэтому продление срока действия программы будет стимулировать их к возвращению в родной регион. "Мы считаем, что это будет стимулировать людей вернуться на территорию Херсонской области. Те, которые с правого берега эвакуировались в другие регионы, могут вернуться на левый берег Днепра", - сказала она . Члены Совета единогласно проголосовали за то, чтобы направить соответствующее предложение в Совет по вопросам интеграции субъектов РФ при Совете Федерации. Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.Программа действовала до 2 апреля 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, сертификат, жилищный сертификат, татьяна томилина, новости, новые регионы россии
В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов

В Херсонской области предлагают продлить действие жилищных сертификатов

14:01 06.12.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске
Вручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Действие жилищных сертификатов, выданных беженцам из Херсонской области, необходимо продлить на территории самого региона. Такое предложение высказала председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина в ходе заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов, которое прошло в Госсовете Крыма.
"Мы выходим с предложением, чтобы продлили действие определенного количества сертификатов, которые не были выданы и не были использованы на территории самой Херсонской области. То есть чтобы федеральная программа, которая закрылась 1 апреля 2024 года на территории регионов Российской Федерации, была продлена хотя бы на территории Херсонской области", - сказала она.
По словам Татьяны Томилиной, большое количество таких сертификатов не было получено, часть из них люди не успели реализовать. Поэтому продление срока действия программы будет стимулировать их к возвращению в родной регион.
"Мы считаем, что это будет стимулировать людей вернуться на территорию Херсонской области. Те, которые с правого берега эвакуировались в другие регионы, могут вернуться на левый берег Днепра", - сказала она .
Члены Совета единогласно проголосовали за то, чтобы направить соответствующее предложение в Совет по вопросам интеграции субъектов РФ при Совете Федерации.
Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.
Программа действовала до 2 апреля 2024 года.
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Херсонская областьСертификатЖилищный сертификатТатьяна ТомилинаНовостиНовые регионы России
 
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