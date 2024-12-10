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Запорожской атомной электростанции 40 лет

Запорожской атомной электростанции 40 лет - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Запорожской атомной электростанции 40 лет

10 декабря 1984 года на Запорожской атомной электростанции был включен в энергосистему страны энергоблок №1. Этот день считается днем основания ЗАЭС. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:58

2024-12-10T10:58

2024-12-10T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. 10 декабря 1984 года на Запорожской атомной электростанции был включен в энергосистему страны энергоблок №1. Этот день считается днем основания ЗАЭС. С тех пор произошло станция поставила много рекордов. Коллектив справляется с трудностями и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта в нынешних условиях."Станция, став самой крупной в Европе, шла по пути достижений. Она первая в мире выработала 1 триллион кВт/ч электричества. Именно здесь построен уникальный учебно-тренировочный центр. И сейчас Запорожская АЭС, по сути, стоит на страже безопасности. А еще мы верим, что будем теми, кто в новейшей истории станции вскоре будет обеспечивать выдачу электроэнергии в энергосистему нашей единой страны", - подчеркнули на ЗАЭС.История Запорожской АЭС началась в 1977 году, когда Совет Министров СССР принял решение о ее сооружении. Работы на площадке начались в 1979 году.С юбилеем коллектив станции поздравил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Атаки ВСУ на Запорожскую АЭСЗАЭС на протяжении нескольких лет регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В августе 2022 года в результате обстрела Запорожской АЭС зафиксировано три попадания по территории возле хранилища радиоактивных изотопов.В сентябре из-за обстрелов украинскими боевиками ЗАЭС на станции отключился 5-й энергоблок. В октябре украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.В декабре формирования вооруженных сил Украины открыли огонь по береговой линии Энергодара и окрестностям Запорожской атомной электростанции.В марте 2023 года украинская сторона полностью обесточила Запорожскую атомную электростанцию, АЭС питали дизель-генераторы. В июле киевский режим отключил Запорожскую АЭС от 750-й ЛЭП. Станцию подключили к резервной 330-й линии электропередачи.В марте 2024 года ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища Запорожской АЭС. Позже была отключена высоковольтная линия "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию.В апреле снова отключилась высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС.В ноябре ВСУ атаковали объекты на территории Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар беспилотниками и артиллерией. Позже была отключена высоковольтная линия энергоснабжения, при этом нарушений условий безопасности не зафиксировали.После этого Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции.Гава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Позже он сообщил о необходимости предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы нет.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключенная высоковольтная линия введена в строй на Запорожской АЭСЯдерная безопасность на Запорожской АЭС – Балицкий оценил угрозуВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, аэс, атомная энергетика, новости, праздники и памятные даты, новости