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Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом
Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом
Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям. Об этом в пятницу заявил гендиректор РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T14:09
2025-02-07T14:09
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алексей лихачев
росатом
рафаэль гросси
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям. Об этом в пятницу заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы террактов.О непрекращающихся провокациях для создания угрозы техногенной катастрофы со стороны киевского режима неоднократно сообщали в Минобороны России. Одна из атак произошла 6 января, когда восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели санкции против Запорожской АЭСНа ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииМашину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ
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заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей лихачев, росатом, рафаэль гросси, магатэ
Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом

Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Глава "Росатома" Лихачев

14:09 07.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям. Об этом в пятницу заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"На мой взгляд, риски атак со стороны ВСУ нарастают. Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", - цитирует Лихачева РИА Новости.
Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы террактов.
О непрекращающихся провокациях для создания угрозы техногенной катастрофы со стороны киевского режима неоднократно сообщали в Минобороны России. Одна из атак произошла 6 января, когда восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Алексей ЛихачевРосатомРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
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