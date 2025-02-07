https://crimea.ria.ru/20250207/riski-ukrainskikh-atak-na-zaporozhskuyu-aes-rastut---rosatom-1143997272.html

Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом

Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Риски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом

Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям. Об этом в пятницу заявил гендиректор РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T14:09

2025-02-07T14:09

2025-02-07T14:09

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

алексей лихачев

росатом

рафаэль гросси

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям. Об этом в пятницу заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы террактов.О непрекращающихся провокациях для создания угрозы техногенной катастрофы со стороны киевского режима неоднократно сообщали в Минобороны России. Одна из атак произошла 6 января, когда восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели санкции против Запорожской АЭСНа ЗАЭС опровергли фейк о повышенном уровне радиацииМашину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭ

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей лихачев, росатом, рафаэль гросси, магатэ