На ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачи
На ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1"
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности тепловой станции, линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент собственные нужды Запорожской АЭС запитаны от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".
Специалисты определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования.
"Отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации Запорожской АЭС. Тем не менее, оборудование станции находится в безопасном состоянии, персонал готов к реагированию", - подчеркнул директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Минэнерго Запорожской области в пятницу сообщило, что украинские войска ночью нанесли удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.
По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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