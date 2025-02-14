https://crimea.ria.ru/20250214/na-zaes-iz-za-obstrela-vyshla-iz-stroya-liniya-elektroperedachi-1144169989.html

На ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачи

На ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачи - РИА Новости Крым, 14.02.2025

На ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачи

Из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T11:25

2025-02-14T11:25

2025-02-14T11:25

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

аэс

энергетика

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.Отмечается, что на данный момент собственные нужды Запорожской АЭС запитаны от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская". Специалисты определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования.Минэнерго Запорожской области в пятницу сообщило, что украинские войска ночью нанесли удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. По данным врио главы администрации Энергодара Максима Пухова, ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭСКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭСРиски украинских атак на Запорожскую АЭС растут - Росатом

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, происшествия, аэс, энергетика, новости, новые регионы россии