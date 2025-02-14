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Власти рассказали об атаке на Запорожскую ТЭС
Власти рассказали об атаке на Запорожскую ТЭС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Власти рассказали об атаке на Запорожскую ТЭС
ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы администрации Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T09:00
2025-02-14T09:00
2025-02-14T09:00
россия
электросети
запорожская область
энергодар
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил врио главы администрации Энергодара Максим Пухов.Минэнерго Запорожской области в пятницу сообщило, что украинские войска ночью нанесли удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.По словам градоначальника, специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.В некоторых районах Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение. Света пока нет частично в 1-м и полностью в 4-м микрорайонах. Больница обеспечена резервным энергоснабжением, добавил Пухов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА повредили дома и газопровод в Воронежской областиВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январеКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
россия
запорожская область
энергодар
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, электросети, запорожская область, энергодар, новости, обстрелы всу
Власти рассказали об атаке на Запорожскую ТЭС
ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС – власти