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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:04
2025-02-14T07:04
2025-02-14T07:11
запорожская область
энергетика
обстрелы всу
происшествия
электросети
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство энергетики региона.Как уточнили в министерстве, электричества нет в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА повредили дома и газопровод в Воронежской областиВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январеКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, энергетика, обстрелы всу, происшествия, электросети, новости, новые регионы россии
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
Запорожская ТЭС подверглась обстрелу – без электричества остались более 50 тысяч абонентов
07:04 14.02.2025 (обновлено: 07:11 14.02.2025)