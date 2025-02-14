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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов

ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 14.02.2025

ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов

Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T07:04

2025-02-14T07:04

2025-02-14T07:11

запорожская область

энергетика

обстрелы всу

происшествия

электросети

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство энергетики региона.Как уточнили в министерстве, электричества нет в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА повредили дома и газопровод в Воронежской областиВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январеКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, энергетика, обстрелы всу, происшествия, электросети, новости, новые регионы россии