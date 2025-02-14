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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T07:04
2025-02-14T07:11
запорожская область
энергетика
обстрелы всу
происшествия
электросети
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство энергетики региона.Как уточнили в министерстве, электричества нет в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА повредили дома и газопровод в Воронежской областиВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область в январеКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
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запорожская область, энергетика, обстрелы всу, происшествия, электросети, новости, новые регионы россии
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов

Запорожская ТЭС подверглась обстрелу – без электричества остались более 50 тысяч абонентов

07:04 14.02.2025 (обновлено: 07:11 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭС
Ввод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч жителей Запорожской области обесточены в результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС, сообщает министерство энергетики региона.
"В ночь на 13 февраля вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в министерстве, электричества нет в Энергодаре, Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.
Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет.
Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.
Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.
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Запорожская областьЭнергетикаОбстрелы ВСУПроисшествияЭлектросетиНовостиНовые регионы России
 
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