https://crimea.ria.ru/20250214/atomnye-tekhnologii-v-rukakh-zelenskogo-nesut-ugrozu-miru---zakharova-1144181022.html

Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова

Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова

Провокация с ударом беспилотника по куполу над Чернобыльской АЭС наглядно дает понять, что атомные технологии в руках преступного киевского режима Зеленского –... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T17:07

2025-02-14T17:07

2025-02-14T17:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

чаэс

владимир зеленский

украина

обстрелы всу

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Провокация с ударом беспилотника по куполу над Чернобыльской АЭС наглядно дает понять, что атомные технологии в руках преступного киевского режима Зеленского – это серьезная угроза. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Как сообщали в МАГАТЭ, в ночь с 13 на 14 февраля произошел взрыв - в крышу саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока ЧАЭС, врезался беспилотник. В Кремле это оценили как очередную провокацию накануне Мюнхенской конференции, в ходе которой ожидаются встречи на разных уровнях по украинскому вопросу."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС — это очевидное продолжение преступных действий киевского режима. В свое время Россия участвовала в сооружении данного объекта, призванного содействовать ликвидации последствий произошедшей на Украине в 1986 году чернобыльской аварии. Нынешние действия ВСУ подрывают эти усилия", - заявила Мария Захарова.По ее словам, этот акт нельзя назвать случайностью, поскольку до этого попытки атаковать атомные объекты киевский режим предпринимал регулярно:- удар по градирне (башне охлаждения) Запорожской АЭС (ЗАЭС) 11 августа 2024 года;- признанное украинцами убийство начальника бюро пропусков ЗАЭС А.Ю.Короткого 4 октября 2024 года;- нападение на автомобили российских военных и сотрудников Секретариата МАГАТЭ при осуществлении ротации на ЗАЭС 10 декабря 2024 года;- срыв двух попыток ротаций специалистов Секретариата на ЗАЭС 5 и 12 февраля;- артиллерийский обстрел открытого распределительного устройства Запорожской теплоэлектростанции поздно вечером 13 февраля."Все это никак не получится списать на случайности или ошибки", - подчеркнула Захарова.14 февраля из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭСНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), чаэс, владимир зеленский, украина, обстрелы всу, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости