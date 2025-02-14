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Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова
Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова
Провокация с ударом беспилотника по куполу над Чернобыльской АЭС наглядно дает понять, что атомные технологии в руках преступного киевского режима Зеленского –... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T17:07
2025-02-14T17:07
заэс (запорожская атомная электростанция)
чаэс
владимир зеленский
украина
обстрелы всу
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Провокация с ударом беспилотника по куполу над Чернобыльской АЭС наглядно дает понять, что атомные технологии в руках преступного киевского режима Зеленского – это серьезная угроза. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Как сообщали в МАГАТЭ, в ночь с 13 на 14 февраля произошел взрыв - в крышу саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока ЧАЭС, врезался беспилотник. В Кремле это оценили как очередную провокацию накануне Мюнхенской конференции, в ходе которой ожидаются встречи на разных уровнях по украинскому вопросу."Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС — это очевидное продолжение преступных действий киевского режима. В свое время Россия участвовала в сооружении данного объекта, призванного содействовать ликвидации последствий произошедшей на Украине в 1986 году чернобыльской аварии. Нынешние действия ВСУ подрывают эти усилия", - заявила Мария Захарова.По ее словам, этот акт нельзя назвать случайностью, поскольку до этого попытки атаковать атомные объекты киевский режим предпринимал регулярно:- удар по градирне (башне охлаждения) Запорожской АЭС (ЗАЭС) 11 августа 2024 года;- признанное украинцами убийство начальника бюро пропусков ЗАЭС А.Ю.Короткого 4 октября 2024 года;- нападение на автомобили российских военных и сотрудников Секретариата МАГАТЭ при осуществлении ротации на ЗАЭС 10 декабря 2024 года;- срыв двух попыток ротаций специалистов Секретариата на ЗАЭС 5 и 12 февраля;- артиллерийский обстрел открытого распределительного устройства Запорожской теплоэлектростанции поздно вечером 13 февраля."Все это никак не получится списать на случайности или ошибки", - подчеркнула Захарова.14 февраля из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси оценил масштабы возможной катастрофы после удара по Курской АЭСНа ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии Чернобыля
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), чаэс, владимир зеленский, украина, обстрелы всу, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - Захарова

В МИД России прокомментировали провокацию с украинским дроном на ЧАЭС

17:07 14.02.2025
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Провокация с ударом беспилотника по куполу над Чернобыльской АЭС наглядно дает понять, что атомные технологии в руках преступного киевского режима Зеленского – это серьезная угроза. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Ранее мы не раз предупреждали о подготовке киевским режимом подобных провокаций. К сожалению, наши опасения вновь оправдались. Все это подтверждает, что атомные технологии в руках преступного режима Зеленского — это серьезная угроза международному миру и безопасности", - написала она в Telegram-канале.
Как сообщали в МАГАТЭ, в ночь с 13 на 14 февраля произошел взрыв - в крышу саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока ЧАЭС, врезался беспилотник. В Кремле это оценили как очередную провокацию накануне Мюнхенской конференции, в ходе которой ожидаются встречи на разных уровнях по украинскому вопросу.
"Провокация на объекте "Укрытие" ЧАЭС — это очевидное продолжение преступных действий киевского режима. В свое время Россия участвовала в сооружении данного объекта, призванного содействовать ликвидации последствий произошедшей на Украине в 1986 году чернобыльской аварии. Нынешние действия ВСУ подрывают эти усилия", - заявила Мария Захарова.
По ее словам, этот акт нельзя назвать случайностью, поскольку до этого попытки атаковать атомные объекты киевский режим предпринимал регулярно:
- удар по градирне (башне охлаждения) Запорожской АЭС (ЗАЭС) 11 августа 2024 года;
- признанное украинцами убийство начальника бюро пропусков ЗАЭС А.Ю.Короткого 4 октября 2024 года;
- нападение на автомобили российских военных и сотрудников Секретариата МАГАТЭ при осуществлении ротации на ЗАЭС 10 декабря 2024 года;
- срыв двух попыток ротаций специалистов Секретариата на ЗАЭС 5 и 12 февраля;
- артиллерийский обстрел открытого распределительного устройства Запорожской теплоэлектростанции поздно вечером 13 февраля.
"Все это никак не получится списать на случайности или ошибки", - подчеркнула Захарова.
14 февраля из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщили в пресс-службе станции.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЧАЭСВладимир ЗеленскийУкраинаОбстрелы ВСУМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
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