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На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов
На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов
Восстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T16:12
2023-04-04T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Восстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ранее он сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывали закончить в конце апреля, а полностью завершить ремонт – к июлю.После этого специалисты выполнят устройство верхнего строения пути, восстановят водоотвод, смонтируют освещение и системы транспортной безопасности, уточнили в Росавтодоре. Над восстановлением железнодорожной части моста сегодня работают 190 человек и 22 единицы техники."Все работы завершим летом текущего года", - заключили в Росавтодоре.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Сейчас специалисты работают над восстановлением железнодорожной части моста.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустят дополнительные поездаЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
https://crimea.ria.ru/20230309/na-krymskom-mostu-zavershen-montazh-pervogo-proleta-zheleznoy-dorogi-1127430583.html
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На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов

Хуснуллин: на Крымском мосту завершается восстановление железнодорожных пролетов

16:12 04.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Восстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Ранее он сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывали закончить в конце апреля, а полностью завершить ремонт – к июлю.
"На Крымском мосту идут финальные работы по монтажу второго пролетного строения. В марте мы заменили первый поврежденный пролет. Теперь строители с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролетное строение. После сварочных работ оно будет опущено на опорные части – на свое проектное положение", - написал он в своем Telegram-канале.
Работы по замене поврежденного терактом пролета Крымского моста
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На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дороги
После этого специалисты выполнят устройство верхнего строения пути, восстановят водоотвод, смонтируют освещение и системы транспортной безопасности, уточнили в Росавтодоре. Над восстановлением железнодорожной части моста сегодня работают 190 человек и 22 единицы техники.
"Все работы завершим летом текущего года", - заключили в Росавтодоре.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Сейчас специалисты работают над восстановлением железнодорожной части моста.
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Крымский мостКрымЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинТранспортОбществоЖелезные дороги КрымаНовости Крыма
 
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