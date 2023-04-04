https://crimea.ria.ru/20230404/na-krymskom-mostu-zakanchivayut-vosstanovlenie-zheleznodorozhnykh-proletov-1127976604.html

На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов

На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов - РИА Новости Крым, 04.04.2023

На Крымском мосту заканчивают восстановление железнодорожных пролетов

Восстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T16:12

2023-04-04T16:12

2023-04-04T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Восстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Ранее он сообщил о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части моста. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывали закончить в конце апреля, а полностью завершить ремонт – к июлю.После этого специалисты выполнят устройство верхнего строения пути, восстановят водоотвод, смонтируют освещение и системы транспортной безопасности, уточнили в Росавтодоре. Над восстановлением железнодорожной части моста сегодня работают 190 человек и 22 единицы техники."Все работы завершим летом текущего года", - заключили в Росавтодоре.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Сейчас специалисты работают над восстановлением железнодорожной части моста.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустят дополнительные поездаЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон

https://crimea.ria.ru/20230309/na-krymskom-mostu-zavershen-montazh-pervogo-proleta-zheleznoy-dorogi-1127430583.html

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