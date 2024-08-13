https://crimea.ria.ru/20240813/obyazatelnaya-attestatsiya-taksistov-vvedut-li-ee-v-krymu-1139563649.html

Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму

Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму

Аттестация водителей такси в тестовом режиме началась в Москве 12 августа, а с марта следующего года она станет обязательной. Нужна ли аналогичная мера в Крыму... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T20:03

2024-08-13T20:03

2024-08-13T20:03

эксклюзивы риа новости крым

такси

крым

ирина зарипова

общественный совет по развитию такси

мнения

общество

транспорт

отдых в крыму

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111420/23/1114202305_0:249:2384:1590_1920x0_80_0_0_eee7597e0ee014734640595199f5032f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Аттестация водителей такси в тестовом режиме началась в Москве 12 августа, а с марта следующего года она станет обязательной. Нужна ли аналогичная мера в Крыму и есть ли вероятность, что ее введут, РИА Новости Крым рассказали эксперты этой отрасли.Опыт Москвы"Право вводить или не вводить обязательную аттестацию водителей отражено в федеральном законе о такси. Такое требование субъект РФ может установить по своему усмотрению", - рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.Эксперт обратила внимание, что при обсуждении этого вопроса профессиональным сообществом с Департаментом транспорта Москвы было два пожелания: аттестация должна быть бесплатной и в электронном виде.У водителей такси есть возможность подготовиться к тестированию заранее: все материалы размещены на сайте дептранса Москвы."Есть вопросы, касающиеся оказания первой медицинской помощи, потому что на дороге бывают разные ситуации. Также водитель такси должен уметь реагировать в чрезвычайных ситуациях – в последнее время тоже очень важно. Будут вопросы и о социальных объектах, достопримечательностях Москвы", - уточнила Ирина Зарипова.При ответе на вопросы водитель может допустить не более двух ошибок, иначе его не допустят к работе в такси. Он возит пассажиров, поэтому его знания, компетенции, должны быть немного выше, чем у обычного автолюбителя.По словам Ирины Зариповой, водители всегда реагируют на новое с опаской, и пока настроения по поводу аттестации довольно сдержанные, возникает много вопросов. Именно поэтому и был введен пробный период, чтобы проработать все технические моменты, а водители могли подучиться."Риск, что водителей такси станет меньше, есть. Но это точно не из-за аттестации. Многие сегодня находятся в зоне спецоперации. Некоторые уходят в другие отрасли, в том числе в доставку, где меньше контроля", - поясняет эксперт.Аналог аттестации в регионахИрина Зарипова рассказала, что легализация такси, введенная в прошлом году, в регионах идет не такими быстрыми темпами, как в Москве. Поэтому сначала, по ее мнению, необходимо вовлечь всех в легальное поле. Аттестация – это уже завершающий шаг в повышении качества услуг такси.В этот конкурс, по словам эксперта, как раз включены вопросы на знания достопримечательностей региона, в нем оцениваются умения реагировать на чрезвычайные ситуации. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Несколько лет назад от Севастополя в конкурсе участвовала Марина Саушкина."Если минтранс Крыма решит снова участвовать в конкурсе, то это существенно повысит знания водителей такси полуострова. Это своего рода аналог аттестации. Водитель может получить награду, вплоть до автомобиля", - рассказывает Ирина Зарипова.Конкурс, считает она, укрепляет веру водителя в себя, и, как следствие, растет качество услуги такси.В пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым отметили, что Москва во многом является флагманом, в том числе и в вопросе аттестации водителей такси.Мнение таксистов Крыма"В Крыму тоже нужно вводить такую аттестацию для работников такси. Бывают моменты, когда не работает GPS, и водитель не может отвезти, например, в конкретный санаторий, потому что не знает, где он находится. Привыкли пользоваться навигаторами", - поделился руководитель одной из крымских организаций, обеспечивающих трансфер на полуострове, Владимир БарсуковПо его словам, некоторые таксисты не знают, о чем разговаривать с пассажирами, что им рассказать. Когда же водитель осведомлен, то к нему совсем другое отношение."Например, он едет через Ангарский перевал и рассказывает, где гора Демерджи, где находится Кутузовский фонтан – обо всех достопримечательностях, которые были бы интересны пассажирам. Это важно и для приезжих, и для местных жителей, которые не всегда хорошо знают Крым", - считает Владимир Барсуков.Также, по мнению руководителя организации, введение аттестации водителей такси в Крыму отсеет так называемых "временщиков", которые приезжают на полуостров на лето, чтобы подзаработать."Они берут в Краснодаре машину в аренду и приезжают сюда. Но понятия не имеют, что и где находится. Привозят туристов к санаторию, к воротам, а потом людям еще километр идти до ресепшен. Пройдя аттестацию, таксист будет знать, где нужно заехать в ворота и как это сделать", - считает Владимир Барсуков."Большинство туристов сегодня едут в Крым на собственных машинах. Но все равно спрос на такси есть, и в дальнейшем он станет еще выше. И водители должны обладать определенными знаниями и умениями", - заключил Барсуков.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировЗакон о такси в действии: водители выходят из тени

https://crimea.ria.ru/20240129/skolko-khotyat-poluchat-voditeli-obschestvennogo-transporta-v-krymu-1134472008.html

https://crimea.ria.ru/20240627/v-obschestvennom-transporte-sevastopolya-poyavyatsya-trevozhnye-aptechki-1138412444.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такси, крым, ирина зарипова, общественный совет по развитию такси, мнения, общество, транспорт, отдых в крыму, туризм в крыму