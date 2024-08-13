https://crimea.ria.ru/20240813/obyazatelnaya-attestatsiya-taksistov-vvedut-li-ee-v-krymu-1139563649.html
Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму
Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму
Аттестация водителей такси в тестовом режиме началась в Москве 12 августа, а с марта следующего года она станет обязательной. Нужна ли аналогичная мера в Крыму... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T20:03
2024-08-13T20:03
2024-08-13T20:03
эксклюзивы риа новости крым
такси
крым
ирина зарипова
общественный совет по развитию такси
мнения
общество
транспорт
отдых в крыму
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111420/23/1114202305_0:249:2384:1590_1920x0_80_0_0_eee7597e0ee014734640595199f5032f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Аттестация водителей такси в тестовом режиме началась в Москве 12 августа, а с марта следующего года она станет обязательной. Нужна ли аналогичная мера в Крыму и есть ли вероятность, что ее введут, РИА Новости Крым рассказали эксперты этой отрасли.Опыт Москвы"Право вводить или не вводить обязательную аттестацию водителей отражено в федеральном законе о такси. Такое требование субъект РФ может установить по своему усмотрению", - рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.Эксперт обратила внимание, что при обсуждении этого вопроса профессиональным сообществом с Департаментом транспорта Москвы было два пожелания: аттестация должна быть бесплатной и в электронном виде.У водителей такси есть возможность подготовиться к тестированию заранее: все материалы размещены на сайте дептранса Москвы."Есть вопросы, касающиеся оказания первой медицинской помощи, потому что на дороге бывают разные ситуации. Также водитель такси должен уметь реагировать в чрезвычайных ситуациях – в последнее время тоже очень важно. Будут вопросы и о социальных объектах, достопримечательностях Москвы", - уточнила Ирина Зарипова.При ответе на вопросы водитель может допустить не более двух ошибок, иначе его не допустят к работе в такси. Он возит пассажиров, поэтому его знания, компетенции, должны быть немного выше, чем у обычного автолюбителя.По словам Ирины Зариповой, водители всегда реагируют на новое с опаской, и пока настроения по поводу аттестации довольно сдержанные, возникает много вопросов. Именно поэтому и был введен пробный период, чтобы проработать все технические моменты, а водители могли подучиться."Риск, что водителей такси станет меньше, есть. Но это точно не из-за аттестации. Многие сегодня находятся в зоне спецоперации. Некоторые уходят в другие отрасли, в том числе в доставку, где меньше контроля", - поясняет эксперт.Аналог аттестации в регионахИрина Зарипова рассказала, что легализация такси, введенная в прошлом году, в регионах идет не такими быстрыми темпами, как в Москве. Поэтому сначала, по ее мнению, необходимо вовлечь всех в легальное поле. Аттестация – это уже завершающий шаг в повышении качества услуг такси.В этот конкурс, по словам эксперта, как раз включены вопросы на знания достопримечательностей региона, в нем оцениваются умения реагировать на чрезвычайные ситуации. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Несколько лет назад от Севастополя в конкурсе участвовала Марина Саушкина."Если минтранс Крыма решит снова участвовать в конкурсе, то это существенно повысит знания водителей такси полуострова. Это своего рода аналог аттестации. Водитель может получить награду, вплоть до автомобиля", - рассказывает Ирина Зарипова.Конкурс, считает она, укрепляет веру водителя в себя, и, как следствие, растет качество услуги такси.В пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым отметили, что Москва во многом является флагманом, в том числе и в вопросе аттестации водителей такси.Мнение таксистов Крыма"В Крыму тоже нужно вводить такую аттестацию для работников такси. Бывают моменты, когда не работает GPS, и водитель не может отвезти, например, в конкретный санаторий, потому что не знает, где он находится. Привыкли пользоваться навигаторами", - поделился руководитель одной из крымских организаций, обеспечивающих трансфер на полуострове, Владимир БарсуковПо его словам, некоторые таксисты не знают, о чем разговаривать с пассажирами, что им рассказать. Когда же водитель осведомлен, то к нему совсем другое отношение."Например, он едет через Ангарский перевал и рассказывает, где гора Демерджи, где находится Кутузовский фонтан – обо всех достопримечательностях, которые были бы интересны пассажирам. Это важно и для приезжих, и для местных жителей, которые не всегда хорошо знают Крым", - считает Владимир Барсуков.Также, по мнению руководителя организации, введение аттестации водителей такси в Крыму отсеет так называемых "временщиков", которые приезжают на полуостров на лето, чтобы подзаработать."Они берут в Краснодаре машину в аренду и приезжают сюда. Но понятия не имеют, что и где находится. Привозят туристов к санаторию, к воротам, а потом людям еще километр идти до ресепшен. Пройдя аттестацию, таксист будет знать, где нужно заехать в ворота и как это сделать", - считает Владимир Барсуков."Большинство туристов сегодня едут в Крым на собственных машинах. Но все равно спрос на такси есть, и в дальнейшем он станет еще выше. И водители должны обладать определенными знаниями и умениями", - заключил Барсуков.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о таксиТаксистов в Крыму "оцифруют": что меняется для водителей и пассажировЗакон о такси в действии: водители выходят из тени
https://crimea.ria.ru/20240129/skolko-khotyat-poluchat-voditeli-obschestvennogo-transporta-v-krymu-1134472008.html
https://crimea.ria.ru/20240627/v-obschestvennom-transporte-sevastopolya-poyavyatsya-trevozhnye-aptechki-1138412444.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111420/23/1114202305_264:0:2384:1590_1920x0_80_0_0_2b8dbb67137079e89f3d7ea14e4ba738.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такси, крым, ирина зарипова, общественный совет по развитию такси, мнения, общество, транспорт, отдых в крыму, туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко
. Аттестация водителей такси в тестовом режиме началась в Москве 12 августа, а с марта следующего года она станет обязательной. Нужна ли аналогичная мера в Крыму и есть ли вероятность, что ее введут, РИА Новости Крым
рассказали эксперты этой отрасли.
Опыт Москвы
"Право вводить или не вводить обязательную аттестацию водителей отражено в федеральном законе о такси. Такое требование субъект РФ может установить по своему усмотрению", - рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Эксперт обратила внимание, что при обсуждении этого вопроса профессиональным сообществом с Департаментом транспорта Москвы было два пожелания: аттестация должна быть бесплатной и в электронном виде.
У водителей такси есть возможность подготовиться к тестированию заранее: все материалы размещены на сайте дептранса Москвы.
"Есть вопросы, касающиеся оказания первой медицинской помощи, потому что на дороге бывают разные ситуации. Также водитель такси должен уметь реагировать в чрезвычайных ситуациях – в последнее время тоже очень важно. Будут вопросы и о социальных объектах, достопримечательностях Москвы", - уточнила Ирина Зарипова.
При ответе на вопросы водитель может допустить не более двух ошибок, иначе его не допустят к работе в такси. Он возит пассажиров, поэтому его знания, компетенции, должны быть немного выше, чем у обычного автолюбителя.
"Москва, как и Крым, туристический регион. Такси – это ворота города. Будет очень здорово, если таксист расскажет туристам о достопримечательностях, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, будет знать, где находятся больницы, полиция", - отмечает эксперт.
По словам Ирины Зариповой, водители всегда реагируют на новое с опаской, и пока настроения по поводу аттестации довольно сдержанные, возникает много вопросов. Именно поэтому и был введен пробный период, чтобы проработать все технические моменты, а водители могли подучиться.
"Риск, что водителей такси станет меньше, есть. Но это точно не из-за аттестации. Многие сегодня находятся в зоне спецоперации. Некоторые уходят в другие отрасли, в том числе в доставку, где меньше контроля", - поясняет эксперт.
Аналог аттестации в регионах
Ирина Зарипова рассказала, что легализация такси, введенная в прошлом году, в регионах идет не такими быстрыми темпами, как в Москве. Поэтому сначала, по ее мнению, необходимо вовлечь всех в легальное поле. Аттестация – это уже завершающий шаг в повышении качества услуг такси.
"Я бы рекомендовала регионам сегодня не задумываться об аттестации. На мой взгляд, это преждевременная мера. Но, если хочется повысить знания водителей такси, улучшить имиджевую составляющую, то у регионов есть прекрасная возможность – участие во всероссийском конкурсе на звание "Лучший водитель такси России", - считает Зарипова.
В этот конкурс, по словам эксперта, как раз включены вопросы на знания достопримечательностей региона, в нем оцениваются умения реагировать на чрезвычайные ситуации. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Несколько лет назад от Севастополя в конкурсе участвовала Марина Саушкина
.
"Если минтранс Крыма решит снова участвовать в конкурсе, то это существенно повысит знания водителей такси полуострова. Это своего рода аналог аттестации. Водитель может получить награду, вплоть до автомобиля", - рассказывает Ирина Зарипова.
Конкурс, считает она, укрепляет веру водителя в себя, и, как следствие, растет качество услуги такси.
В пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым отметили, что Москва во многом является флагманом, в том числе и в вопросе аттестации водителей такси.
"В Крыму аттестации пока не планируется, но мы внимательно изучаем опыт других регионов. Безусловно, водители такси должны обладать элементарным минимумом знаний о достопримечательностях, поскольку регион у нас курортный и богат на места, интересные туристам", - пояснили в министерстве.
Мнение таксистов Крыма
"В Крыму тоже нужно вводить такую аттестацию для работников такси. Бывают моменты, когда не работает GPS, и водитель не может отвезти, например, в конкретный санаторий, потому что не знает, где он находится. Привыкли пользоваться навигаторами", - поделился руководитель одной из крымских организаций, обеспечивающих трансфер на полуострове, Владимир Барсуков
По его словам, некоторые таксисты не знают, о чем разговаривать с пассажирами, что им рассказать. Когда же водитель осведомлен, то к нему совсем другое отношение.
"Например, он едет через Ангарский перевал и рассказывает, где гора Демерджи, где находится Кутузовский фонтан – обо всех достопримечательностях, которые были бы интересны пассажирам. Это важно и для приезжих, и для местных жителей, которые не всегда хорошо знают Крым", - считает Владимир Барсуков.
Также, по мнению руководителя организации, введение аттестации водителей такси в Крыму отсеет так называемых "временщиков", которые приезжают на полуостров на лето, чтобы подзаработать.
"Они берут в Краснодаре машину в аренду и приезжают сюда. Но понятия не имеют, что и где находится. Привозят туристов к санаторию, к воротам, а потом людям еще километр идти до ресепшен. Пройдя аттестацию, таксист будет знать, где нужно заехать в ворота и как это сделать", - считает Владимир Барсуков.
Пока же руководитель организации, обеспечивающей трансфер по Крыму, обязательно готовит новые кадры к работе с пассажирами, объясняет им все нюансы. Он также уверен, что водитель такси обязан знать, как оказать первую помощь, даже если что-то случилось не с его пассажирами, а на дороге, к примеру, произошла авария.
"Большинство туристов сегодня едут в Крым на собственных машинах. Но все равно спрос на такси есть, и в дальнейшем он станет еще выше. И водители должны обладать определенными знаниями и умениями", - заключил Барсуков.
Читайте также на РИА Новости Крым: