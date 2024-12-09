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В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек
В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек
Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T14:21
2024-12-09T14:21
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
расписание поездов в крыму
электричка
транспорт
логистика
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.По информации ЮППК, с 15 декабря для поезда сообщением Евпатория – Севастополь отменяется остановка по станции Самохвалово и назначается остановка по остановочному пункту 1529 км.С 23 декабря для экспресс-поезда сообщением Севастополь – Евпатория назначаются остановки по станции Верхнесадовая и остановочному пункту 1509 км.Кроме того, изменения коснутся поездов сообщением Керчь-Южная Новый парк – Анапа, Симферополь – Феодосия, Джанкой – Феодосия и Феодосия – Джанкой, Феодосия – Симферополь и Симферополь – Феодосия, Урожайная – Симферополь Севастополь – Симферополь, Керчь-Южная Новый парк – Феодосия и Феодосия - Керчь-Южная Новый парк, Джанкой – Керчь и Керчь – Джанкой, Армянск – Феодосия, Краснофлотская – Феодосия, Феодосия - Владиславовка и Владиславовка – Феодосия, Керчь – Феодосия и Феодосия - Керчь.Ознакомиться с новым графиком движения пригородных поездов уже можно на официальном сайте ЮППК в разделе "Расписание".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьВысокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поездВ Крым пустят дополнительные поезда на Новый год
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РИА Новости Крым
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", расписание поездов в крыму, электричка, транспорт, логистика, крым, новости крыма
В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек

В Крыму и Севастополе изменится расписание некоторых пригородных поездов

14:21 09.12.2024
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожный вокзал в Феодосии
Железнодорожный вокзал в Феодосии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
"С 15 декабря в Крыму электрички переходят на новый график движения", - говорится в сообщении.
По информации ЮППК, с 15 декабря для поезда сообщением Евпатория – Севастополь отменяется остановка по станции Самохвалово и назначается остановка по остановочному пункту 1529 км.
С 23 декабря для экспресс-поезда сообщением Севастополь – Евпатория назначаются остановки по станции Верхнесадовая и остановочному пункту 1509 км.
Кроме того, изменения коснутся поездов сообщением Керчь-Южная Новый парк – Анапа, Симферополь – Феодосия, Джанкой – Феодосия и Феодосия – Джанкой, Феодосия – Симферополь и Симферополь – Феодосия, Урожайная – Симферополь Севастополь – Симферополь, Керчь-Южная Новый парк – Феодосия и Феодосия - Керчь-Южная Новый парк, Джанкой – Керчь и Керчь – Джанкой, Армянск – Феодосия, Краснофлотская – Феодосия, Феодосия - Владиславовка и Владиславовка – Феодосия, Керчь – Феодосия и Феодосия - Керчь.
Ознакомиться с новым графиком движения пригородных поездов уже можно на официальном сайте ЮППК в разделе "Расписание".
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ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Расписание поездов в КрымуЭлектричкаТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
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