https://crimea.ria.ru/20241209/v-krymu-i-sevastopole-izmenitsya-raspisanie-elektrichek-1142489816.html

В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек

В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Крыму и Севастополе изменится расписание электричек

Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T14:21

2024-12-09T14:21

2024-12-09T14:21

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму и Севастополе изменится с середины декабря. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.По информации ЮППК, с 15 декабря для поезда сообщением Евпатория – Севастополь отменяется остановка по станции Самохвалово и назначается остановка по остановочному пункту 1529 км.С 23 декабря для экспресс-поезда сообщением Севастополь – Евпатория назначаются остановки по станции Верхнесадовая и остановочному пункту 1509 км.Кроме того, изменения коснутся поездов сообщением Керчь-Южная Новый парк – Анапа, Симферополь – Феодосия, Джанкой – Феодосия и Феодосия – Джанкой, Феодосия – Симферополь и Симферополь – Феодосия, Урожайная – Симферополь Севастополь – Симферополь, Керчь-Южная Новый парк – Феодосия и Феодосия - Керчь-Южная Новый парк, Джанкой – Керчь и Керчь – Джанкой, Армянск – Феодосия, Краснофлотская – Феодосия, Феодосия - Владиславовка и Владиславовка – Феодосия, Керчь – Феодосия и Феодосия - Керчь.Ознакомиться с новым графиком движения пригородных поездов уже можно на официальном сайте ЮППК в разделе "Расписание".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьВысокий спрос: на новогодние праздники в Крым пустят дополнительный поездВ Крым пустят дополнительные поезда на Новый год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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