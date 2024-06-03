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"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость
"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость - РИА Новости Крым, 03.06.2024
"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость
Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T21:45
2024-06-03T21:45
2024-06-03T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты подорожают очень быстро в 3-5 раз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Golden Brown Полина Васильева.По слова Васильевой, абсолютно точный прогноз дать сложно, но кое-что экспертиза показывает очень явно уже сейчас.По словам эксперта, в итоге следует ждать подорожания недвижимости как минимум втрое. При этом "длинного поднятия цен не будет", уверена эксперт. По ее мнению, это связано с те, что открытие аэропорта произойдет на фоне активного развития республики во всех сферах."Таврида строится, и мы видим, как какие-то уголки были заброшенные в Крыму, а сейчас туда делают подвод дорог, и, соответственно, там сразу и земля растет в цене, и апартаменты. Плюс идет газификация Крыма. Все эти аспекты, включая открытие аэропорта, сложатся. И Крым "выстрелит" очень резко. Цены взлетят как ракета", – заключила эксперт.Ранее эксперты спрогнозировали, что устойчивый спрос на недвижимость в Крыму сохранится в ближайшие 5 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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недвижимость в крыму, цены в крыму, крым, новости, новости крыма, мнения
"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость
Цена на землю и апартаменты в Крыму стремительно вырастет 3-5 раз после открытия аэропорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты подорожают очень быстро в 3-5 раз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Golden Brown Полина Васильева.
По слова Васильевой, абсолютно точный прогноз дать сложно, но кое-что экспертиза показывает очень явно уже сейчас.
"Как только появится какая-то информация о том, что мы планируем открыть аэропорт, с этой точки начнется каждодневный рост цены квадратного метра", – заявила Васильева.
По словам эксперта, в итоге следует ждать подорожания недвижимости как минимум втрое.
"Но положа руку на сердце, я думаю, что будет больше. То есть то, что сейчас стоит 8 миллионов, будет стоить так же, как в Сочи – 40 миллионов", – сказала Васильева.
При этом "длинного поднятия цен не будет", уверена эксперт. По ее мнению, это связано с те, что открытие аэропорта произойдет на фоне активного развития республики во всех сферах.
"Таврида строится, и мы видим, как какие-то уголки были заброшенные в Крыму, а сейчас туда делают подвод дорог, и, соответственно, там сразу и земля растет в цене, и апартаменты. Плюс идет газификация Крыма. Все эти аспекты, включая открытие аэропорта, сложатся. И Крым "выстрелит" очень резко. Цены взлетят как ракета", – заключила эксперт.
Ранее эксперты спрогнозировали, что устойчивый спрос на недвижимость в Крыму сохранится в ближайшие 5 лет
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