https://crimea.ria.ru/20240603/krym-vystrelit-ekspert-predskazala-rezkiy-rost-tsen-na-nedvizhimost-1137807861.html

"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость

"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость - РИА Новости Крым, 03.06.2024

"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость

Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T21:45

2024-06-03T21:45

2024-06-03T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Как только появится информация о планах открыть аэропорт в Крыму, стоимость квадратного метра недвижимости станет расти каждый день, земля и апартаменты подорожают очень быстро в 3-5 раз. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Golden Brown Полина Васильева.По слова Васильевой, абсолютно точный прогноз дать сложно, но кое-что экспертиза показывает очень явно уже сейчас.По словам эксперта, в итоге следует ждать подорожания недвижимости как минимум втрое. При этом "длинного поднятия цен не будет", уверена эксперт. По ее мнению, это связано с те, что открытие аэропорта произойдет на фоне активного развития республики во всех сферах."Таврида строится, и мы видим, как какие-то уголки были заброшенные в Крыму, а сейчас туда делают подвод дорог, и, соответственно, там сразу и земля растет в цене, и апартаменты. Плюс идет газификация Крыма. Все эти аспекты, включая открытие аэропорта, сложатся. И Крым "выстрелит" очень резко. Цены взлетят как ракета", – заключила эксперт.Ранее эксперты спрогнозировали, что устойчивый спрос на недвижимость в Крыму сохранится в ближайшие 5 лет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 39,5 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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