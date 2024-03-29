https://crimea.ria.ru/20240329/gde-v-sevastopole-vydelyat-zemlyu-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-1136144979.html

Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации

Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации

В Севастополе для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T18:38

2024-03-29T18:38

2024-03-29T18:38

севастополь

михаил развожаев

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правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании Правительства Севастополя. Процесс выделения участков занимает время, объяснил губернатор.Решение о выделении бесплатной земли участникам СВО в Севастополе было принято еще в 2022 году. Первые 30 гектаров для этих целей были подготовлены в июне 2023 года. Для постановки на очередь для получения земельных участков необходимо иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С этими документами следует обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе землю участникам СВО начнут выдавать веснойЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участокУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, ветераны сво, земля в крыму для участников сво, соцзащита, правительство севастополя