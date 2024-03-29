Где в Севастополе выделят землю для участников спецоперации
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей подготовили еще две сотни земельных участков. Об этом сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
"В частности, в районе Лабораторного шоссе будет выделена территория площадью около 8 гектаров, теперь можно нарезать участки и далее мы сможем передавать их участникам СВО и членам семей погибших воинов в соответствии с очередностью. Этот процесс ориентировочно займет три месяца", – написал он в Telegram-канале.
Этот вопрос сегодня обсуждали на заседании Правительства Севастополя. Процесс выделения участков занимает время, объяснил губернатор.
"Понимаю, что всем хочется получить участки побыстрее. Но процесс подготовки участков занимает время. Так, комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки провела шесть заседаний, и только после этого смогли внести изменения в "Правила землепользования и застройки", – уточнил губернатор.
Решение о выделении бесплатной земли участникам СВО в Севастополе было принято еще в 2022 году. Первые 30 гектаров для этих целей были подготовлены в июне 2023 года. Для постановки на очередь для получения земельных участков необходимо иметь подтверждающие личность документы и свидетельство об участии военнослужащего в СВО. С этими документами следует обратиться в МФЦ или департамент по земельным или имущественным отношениям города.
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