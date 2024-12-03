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Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя
Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя
Участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T07:07
2024-12-03T07:07
2024-12-03T07:07
елена лось
новости крыма
реабилитация
ветераны сво
герои сво
инвалидность
трудоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра труда и социальной защиты республики Елена Лось.По ее словам, социальная реабилитация участников СВО помимо получения социальных услуг также включает в себя помощь в трудоустройстве.И отметила, что в этом году порядка 65 гражданам было предложено трудоустройство."За прошлый год в центре профессиональной реабилитации прошел обучение один участник СВО, приобрел новую профессию. У него достаточно сложная ситуация – он инвалид первой группы, есть повреждения конечностей, он передвигается на инвалидной коляске. Он приобрел возможность организовать для себя самостоятельное дело, может зарегистрироваться как самозанятый", – рассказала замминистра.Кроме того, в 2025 году министерством труда и соцзащиты республики будет введена еще одна мера социальной поддержки, добавила Елена Лось.По данным замминистра, на сегодняшний день 143 участника СВО, проживающих на территории Крыма, имеют группу инвалидности. Из них девять человек относятся к первой группе, три из которых имеют паллиативный статус, им оказывается помощь в виде долговременного ухода. 69 участников имеют вторую группу инвалидности, 64 – третью группу, добавила она.В случае, если военнослужащий получил ранения и был демобилизован, то ему назначается региональная выплата от министерства труда и соцзащиты, отметила Лось.Если действие контракта военнослужащего продолжается, то все основные меры поддержки он получает через Министерство обороны РФ, уточнила Лось.Основные меры по поддержке участников СВО берут на себя Министерство труда и соцзащиты, Министерство здравоохранения, а также Социальный фонд России – они распространяются только на демобилизованных военнослужащих, подчеркнула замминистра.Далее, ее по словам, под определенную группу инвалидности разрабатывается индивидуальная программа реабилитации."Она предусматривает обеспечение техническими средствами, возможность получения санаторно-курортного лечения и выплат, которые положены человеку, исходя из его группы инвалидности, в виде пенсионного обеспечения", – перечислила замминистра.И отметила, что выплату в части пенсионного обеспечения берет на себя Социальный фонд России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
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елена лось, новости крыма, реабилитация, ветераны сво, герои сво, инвалидность, трудоустройство
Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя
Участники СВО с инвалидностью могут пройти обучение и получить профессию
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым.
Участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала заместитель министра труда и социальной защиты республики Елена Лось.
По ее словам, социальная реабилитация участников СВО помимо получения социальных услуг также включает в себя помощь в трудоустройстве.
"Не многие могут вернуться к тому виду деятельности, которыми они занимались раньше. Этим мы занимаемся в рамках центров занятости, а также центра профессиональной реабилитации инвалидов, где переобучают и помогают с трудоустройством", – сказала замминистра.
И отметила, что в этом году порядка 65 гражданам было предложено трудоустройство.
"За прошлый год в центре профессиональной реабилитации прошел обучение один участник СВО, приобрел новую профессию. У него достаточно сложная ситуация – он инвалид первой группы, есть повреждения конечностей, он передвигается на инвалидной коляске. Он приобрел возможность организовать для себя самостоятельное дело, может зарегистрироваться как самозанятый", – рассказала замминистра.
Кроме того, в 2025 году министерством труда и соцзащиты республики будет введена еще одна мера социальной поддержки, добавила Елена Лось.
"Мы будем оказывать меру социальной поддержки в виде курса социальной реабилитации на базе нашего подведомственного учреждения в Евпатории. В течение 21 дня ребята смогут получить социальные услуги, также мы можем предложить им дальше отучиться в центре профессиональной реабилитации, где мы обучаем по 11 востребованным специальностям", – анонсировала она.
По данным замминистра, на сегодняшний день 143 участника СВО, проживающих на территории Крыма, имеют группу инвалидности. Из них девять человек относятся к первой группе, три из которых имеют паллиативный статус, им оказывается помощь в виде долговременного ухода. 69 участников имеют вторую группу инвалидности, 64 – третью группу, добавила она.
В случае, если военнослужащий получил ранения и был демобилизован, то ему назначается региональная выплата от министерства труда и соцзащиты, отметила Лось.
"Они обращаются в министерство труда и социальной защиты, где выделен отдельный кабинет с четко определенным персоналом, где заранее можно ознакомиться с тем, какие документы нужны, перечень этих документов максимально сокращен. Сейчас еще реализована такая справка о ранении, которую можно получить через госуслуги. Мы получаем эти сведения и назначаем выплаты", – пояснила замминистра.
Если действие контракта военнослужащего продолжается, то все основные меры поддержки он получает через Министерство обороны РФ, уточнила Лось.
Основные меры по поддержке участников СВО берут на себя Министерство труда и соцзащиты, Министерство здравоохранения, а также Социальный фонд России – они распространяются только на демобилизованных военнослужащих, подчеркнула замминистра.
"Медорганизация оформляет пакет документов, необходимый для установления группы инвалидности, это направляется в систему электронного документооборота, то есть человеку не нужно брать документы и нести. Медицинская организация, оказывая поликлиническую первичную помощь, формирует весь этот пакет документов, передает в медико-социальную экспертизу, документ рассматривается, устанавливается группа инвалидности", – пояснила чиновник.
Далее, ее по словам, под определенную группу инвалидности разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
"Она предусматривает обеспечение техническими средствами, возможность получения санаторно-курортного лечения и выплат, которые положены человеку, исходя из его группы инвалидности, в виде пенсионного обеспечения", – перечислила замминистра.
И отметила, что выплату в части пенсионного обеспечения берет на себя Социальный фонд России.
"Другие меры соцподдержки, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, по льготному проезду, эти меры не монетизированы и получаются человеком за счет средств регионального бюджета, как и социальная реабилитация", – подытожила замминистра.
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