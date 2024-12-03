https://crimea.ria.ru/20241203/novaya-professiya-kak-posle-svo-vnov-obresti-sebya-1142315054.html

Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя

Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Новая профессия: как после СВО вновь обрести себя

Участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T07:07

2024-12-03T07:07

2024-12-03T07:07

елена лось

новости крыма

реабилитация

ветераны сво

герои сво

инвалидность

трудоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Участники СВО, получившие инвалидность, могут пройти профессиональное обучение в социальных учреждениях и получить новую профессию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра труда и социальной защиты республики Елена Лось.По ее словам, социальная реабилитация участников СВО помимо получения социальных услуг также включает в себя помощь в трудоустройстве.И отметила, что в этом году порядка 65 гражданам было предложено трудоустройство."За прошлый год в центре профессиональной реабилитации прошел обучение один участник СВО, приобрел новую профессию. У него достаточно сложная ситуация – он инвалид первой группы, есть повреждения конечностей, он передвигается на инвалидной коляске. Он приобрел возможность организовать для себя самостоятельное дело, может зарегистрироваться как самозанятый", – рассказала замминистра.Кроме того, в 2025 году министерством труда и соцзащиты республики будет введена еще одна мера социальной поддержки, добавила Елена Лось.По данным замминистра, на сегодняшний день 143 участника СВО, проживающих на территории Крыма, имеют группу инвалидности. Из них девять человек относятся к первой группе, три из которых имеют паллиативный статус, им оказывается помощь в виде долговременного ухода. 69 участников имеют вторую группу инвалидности, 64 – третью группу, добавила она.В случае, если военнослужащий получил ранения и был демобилизован, то ему назначается региональная выплата от министерства труда и соцзащиты, отметила Лось.Если действие контракта военнослужащего продолжается, то все основные меры поддержки он получает через Министерство обороны РФ, уточнила Лось.Основные меры по поддержке участников СВО берут на себя Министерство труда и соцзащиты, Министерство здравоохранения, а также Социальный фонд России – они распространяются только на демобилизованных военнослужащих, подчеркнула замминистра.Далее, ее по словам, под определенную группу инвалидности разрабатывается индивидуальная программа реабилитации."Она предусматривает обеспечение техническими средствами, возможность получения санаторно-курортного лечения и выплат, которые положены человеку, исходя из его группы инвалидности, в виде пенсионного обеспечения", – перечислила замминистра.И отметила, что выплату в части пенсионного обеспечения берет на себя Социальный фонд России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииЖизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и наградыГород-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена лось, новости крыма, реабилитация, ветераны сво, герои сво, инвалидность, трудоустройство