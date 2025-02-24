https://crimea.ria.ru/20250224/nachalas-registratsiya-uchastnikov-programmy-geroi-kryma-1144426793.html
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти,... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:02
2025-02-24T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Программа состоит из нескольких этапов:- с 24 февраля до 30 марта 2025 года - регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;- с 31 марта по 25 мая 2025 года - отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;- с 26 мая по 1 июля 2025 года - определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;- с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы. Пройти регистрацию можно на официальном сайте программы.Первое заседание общественного совета программы "Герои Крыма" состоялось в четверг в Крымском федеральном университете. В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли также герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
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герои крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма, кадры, герои сво, общество
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
В Крыму началась регистрация участников СВО на программу "Герои Крыма"
11:02 24.02.2025 (обновлено: 11:03 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Победители конкурсного отбора пройдут обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и стажировку в органах власти. За каждым из них будет закреплен персональный наставник", - говорится в сообщении.
Программа состоит из нескольких этапов:
- с 24 февраля до 30 марта 2025 года - регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;
- с 31 марта по 25 мая 2025 года - отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;
- с 26 мая по 1 июля 2025 года - определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;
- с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.
Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы. Пройти регистрацию можно на официальном сайте программы
.
Первое заседание общественного совета программы "Герои Крыма" состоялось в четверг
в Крымском федеральном университете. В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли также герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко.
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