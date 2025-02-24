Рейтинг@Mail.ru
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/nachalas-registratsiya-uchastnikov-programmy-geroi-kryma-1144426793.html
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти,... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T11:02
2025-02-24T11:03
герои крыма
сергей аксенов
крым
новости крыма
кадры
герои сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144111532_0:58:1113:684_1920x0_80_0_0_24a1c3d76b44b44c87d3a005aa6e2799.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Программа состоит из нескольких этапов:- с 24 февраля до 30 марта 2025 года - регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;- с 31 марта по 25 мая 2025 года - отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;- с 26 мая по 1 июля 2025 года - определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;- с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы. Пройти регистрацию можно на официальном сайте программы.Первое заседание общественного совета программы "Герои Крыма" состоялось в четверг в Крымском федеральном университете. В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли также герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144111532_62:0:1051:742_1920x0_80_0_0_7c0a3c4bef9bd796b193c3266f3084b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма, кадры, герои сво, общество
Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"

В Крыму началась регистрация участников СВО на программу "Герои Крыма"

11:02 24.02.2025 (обновлено: 11:03 24.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" и Минобороны в Крыму
Учения Барс-Крым и Минобороны в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу "Герои Крыма", цель которой – подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Победители конкурсного отбора пройдут обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и стажировку в органах власти. За каждым из них будет закреплен персональный наставник", - говорится в сообщении.
Программа состоит из нескольких этапов:
- с 24 февраля до 30 марта 2025 года - регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;
- с 31 марта по 25 мая 2025 года - отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;
- с 26 мая по 1 июля 2025 года - определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;
- с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.
Те участники СВО, которые сейчас находятся на передовой, смогут принять участие в программе после возвращения со службы. Пройти регистрацию можно на официальном сайте программы.
Первое заседание общественного совета программы "Герои Крыма" состоялось в четверг в Крымском федеральном университете. В ходе заседания общественный совет выбрал председателя - им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли также герои России - ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Они не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
 
Герои КрымаСергей АксеновКрымНовости КрымаКадрыГерои СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50В Крыму группу туристов эвакуировали с горы Чаты-Даг
11:50Из-за аварии на ЮБК обесточены Гаспра и Кореиз
11:41В Крыму один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
11:35В России поменялись правила заключения соцконтракта
11:28Силовики нашли контрафакт на Кубанском рынке в Симферополе
11:08В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
11:02Началась регистрация участников программы "Герои Крыма"
10:54Утечка персональных данных: как защитить себя и минимизировать риски
10:41Керчь частично обесточена
10:26В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных мин
10:13Совбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
10:05Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника
09:55Австралия ввела санкции против RT
09:17Когда в Крым придет весна
08:59Что можно и нельзя делать на Масленицу
08:4513 сел на севере Крыма остались без света
08:25В Крыму задержали сбросившего кошку с обрыва "Ласточкиного гнезда"
08:14В МИД России назвали главное условие заключения мира на Украине
07:59Что произойдет с Германией при новом канцлере – прогноз
07:41Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской области
Лента новостейМолния