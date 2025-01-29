https://crimea.ria.ru/20250129/v-sudake-vyyavili-dom-s-nelegalnymi-migrantami-1143763899.html

В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами

В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами

Жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии за незаконное расселение и трудоустройство иностранцев без регистрации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T11:33

2025-01-29T11:33

2025-01-29T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии за незаконное расселение и трудоустройство иностранцев без регистрации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, женщина получила предложение от иностранца поселить у себя других иностранных граждан без регистрации и постановки на миграционный учет.Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили нарушения в ходе проверки документов у всех иностранных граждан, в том числе у их посредника. В отношении нарушителей составлено сразу 23 административных протокола."По административным материалам в отношении восьми иностранцев, нарушающих режим пребывания, приняты решения об административном выдворении в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации, также им будет закрыт въезд в нашу страну на десять лет", - сообщили в Следкоме.В отношении двух организаторов нелегальной миграции возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженностиПолсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в КрымуВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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