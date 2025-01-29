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В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами
В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами
Жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии за незаконное расселение и трудоустройство иностранцев без регистрации. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T11:33
2025-01-29T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии за незаконное расселение и трудоустройство иностранцев без регистрации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, женщина получила предложение от иностранца поселить у себя других иностранных граждан без регистрации и постановки на миграционный учет.Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили нарушения в ходе проверки документов у всех иностранных граждан, в том числе у их посредника. В отношении нарушителей составлено сразу 23 административных протокола."По административным материалам в отношении восьми иностранцев, нарушающих режим пребывания, приняты решения об административном выдворении в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации, также им будет закрыт въезд в нашу страну на десять лет", - сообщили в Следкоме.В отношении двух организаторов нелегальной миграции возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженностиПолсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в КрымуВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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РИА Новости Крым
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В Судаке выявили дом с нелегальными мигрантами

В Судаке выявили факт незаконного расселения и трудоустройства иностранцев

11:33 29.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Жительнице Судака и ее сообщнику грозит до 10 лет колонии за незаконное расселение и трудоустройство иностранцев без регистрации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, женщина получила предложение от иностранца поселить у себя других иностранных граждан без регистрации и постановки на миграционный учет.
"Получив согласие, мужчина подыскал кандидатов, желающих трудоустроиться на территории Республики Крым, и организовывал их незаконное проживание у сообщницы, а также предоставил оплачиваемую работу на строительном объекте", - сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили нарушения в ходе проверки документов у всех иностранных граждан, в том числе у их посредника. В отношении нарушителей составлено сразу 23 административных протокола.
"По административным материалам в отношении восьми иностранцев, нарушающих режим пребывания, приняты решения об административном выдворении в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации, также им будет закрыт въезд в нашу страну на десять лет", - сообщили в Следкоме.
В отношении двух организаторов нелегальной миграции возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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