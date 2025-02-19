Когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов
Задания теста для детей мигрантов по русскому языку будут готовы к середине марта
10:52 19.02.2025 (обновлено: 10:53 19.02.2025)
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкТестирование иностранных граждан по русскому языку
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Задания для проверки детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы будут разработаны к середине марта. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет РИА Новости.
"Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта. В ее состав войдут ведущие эксперты, представляющие различные школы, вузы, научные организации, эксперты в области психологии и русского языка как иностранного", - сказал заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Глава ведомства Анзор Музаев ранее сообщал, что при сдаче тестов для детей мигрантов введут оценку "удовлетворительно" для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста.
В Крыму с момента вступления новых правил сдачи экзаменов на знание мигрантами русского языка, истории и законодательства России каждый пятый иностранец не смог сдать тесты с первого раза, рассказал проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета им. В. Вернадского Александр Рыбась.
11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
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