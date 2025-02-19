https://crimea.ria.ru/20250219/kogda-budut-gotovy-testy-po-russkomu-yazyku-dlya-detey-migrantov-1144299393.html

Когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов

Когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Когда будут готовы тесты по русскому языку для детей мигрантов

Задания для проверки детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы будут разработаны к середине марта. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T10:52

2025-02-19T10:52

2025-02-19T10:53

мигранты

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новости

рособрнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Задания для проверки детей мигрантов на знание русского языка при приеме в российские школы будут разработаны к середине марта. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор пишет РИА Новости.Глава ведомства Анзор Музаев ранее сообщал, что при сдаче тестов для детей мигрантов введут оценку "удовлетворительно" для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста.В Крыму с момента вступления новых правил сдачи экзаменов на знание мигрантами русского языка, истории и законодательства России каждый пятый иностранец не смог сдать тесты с первого раза, рассказал проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета им. В. Вернадского Александр Рыбась.11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранцев обязали сдавать экзамен по русскому языку при приеме в вузыНовые правила получения гражданства РФ: что надо знатьВ Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, россия, русский язык, тесты, общество, новости, рособрнадзор