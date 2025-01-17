https://crimea.ria.ru/20250117/v-krymu-kazhdyy-pyatyy-migrant-ne-smog-sdat-ekzamen-s-pervogo-raza-1143432297.html

В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Крыму каждый пятый мигрант не смог сдать экзамен с первого раза

В Крыму с момента вступления новых правил сдачи экзаменов на знание мигрантами русского языка, истории и законодательства России протестирован 301 человек, из... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T13:42

2025-01-17T13:42

2025-01-17T14:07

крым

мигранты

миграционная политика

трудовые мигранты

экзамены

русский язык

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126133590_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_38140fb0d0bbf517276f306060523621.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму с момента вступления новых правил сдачи экзаменов на знание мигрантами русского языка, истории и законодательства России протестирован 301 человек, из них каждый пятый не смог сдать тесты с первого раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал проректор по цифровой трансформации Крымского федерального университета им. В. Вернадского Александр Рыбась.По его словам, львиная доля мигрантов, сдающих в Крыму тесты, хотят оформить трудовой патент. Количество людей, сдававших экзамены на разрешение на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ), составляет около 3%. Прием экзаменов на получение патентов проводится практически каждый день, отметил проректор КФУ.Он также рассказал, как проходит процедура сдачи тестов. Так, за каждым претендентом все время наблюдают две-три видеокамеры. Для каждого генерируется индивидуальное задание нужного уровня. После окончания экзамена специалисты просматривают все записи на предмет нарушений. Например, на прошлой неделе в получении сертификата было отказано одному мигранту, который, как выяснилось при просмотре записи с камер, воспользовался мобильным телефоном.Экзамены различаются в зависимости от цели, ради которой они сдаются. Для получения патента, по словам Рыбася, необходимо сдать простой тест из 20 заданий. Однако далеко не все с ними успешно справляются.На тестах для получения РВП и ВНЖ уже обязательно присутствие преподавателя. Вторая часть экзамена – устное общение претендента и преподавателя – тоже записывается на видео, и система его тоже оценивает.После сдачи экзаменов специалисты верифицируют саму систему на предмет того, верно ли были заданы вопросы и верно ли приняты ответы.Услуги по сдаче экзаменов платные: на трудовой патент – 3900 рублей, на ВНЖ и РВП – 5900 рублей.С 10 декабря 2024 года вступили в силу одобренные Государственной думой РФ новые правила сдачи экзаменов для мигрантов на знание русского языка, истории и законодательства России. Экзамены проводят только государственные учреждения из утвержденного правительством перечня. В Крыму таким оператором является Крымский федеральный университет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам запретят жениться в РоссииПутин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языкуУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение

https://crimea.ria.ru/20241228/vazhnye-zakony-putin-podpisal-ryad-dokumentov-1142994615.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мигранты, миграционная политика, трудовые мигранты, экзамены, русский язык, общество, новости крыма