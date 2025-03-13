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ФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней Азии

ФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней Азии - РИА Новости Крым, 13.03.2025

ФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней Азии

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, которая занималась организацией незаконного пребывания мигрантов в России. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T09:53

2025-03-13T09:53

2025-03-13T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, которая занималась организацией незаконного пребывания мигрантов в России. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Силовики установили, что директор частного предприятия, специализирующегося на заготовке металлолома в Симферополе, решил незаконно нанять к себе на работу иностранных граждан.При этом иностранцев оформили на предприятии как высококвалифицированных специалистов.В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело "Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения". Им грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сообщали, что в Севастополе четыре человека стали фигурантами уголовного дела по фиктивной постановке на учет более 500 нелегальных мигрантов. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизилось число преступлений среди мигрантов - СКСколько в России нелегальных мигрантовСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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