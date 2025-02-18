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В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке
В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке
В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:33
2025-02-18T12:33
2025-02-18T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом сообщает полиция Севастополя.Один из нелегальных перевозчиков спрятал более пяти килограммов клефедрона в полость заднего крыла машины, а второй – поместил в две пластиковые бутылки и вложил их в бензобак."Завершить нелегальную миссию никому из них не удалось – сотрудники полиции задержали их и изъяли "синтетику", – резюмировали в ведомстве.На обоих наркокурьеров возбуждены уголовные дела, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расследование продолжается.В Севастополе также переданы в суд материалы на двух участников организованной группы, которые пытались сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. По данным следствия, 39-летний местный житель занялся сбытом наркотиков и привлек к своей деятельности 52-летнюю сожительницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиКрымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуанойЖитель Ялты угостил детей мефедроном и получил 7 лет колонии
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полиция севастополя, москва, крым, новости, новости крыма, севастополь, наркотики
В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке
Наркокурьеры пытались доставить в Крым 5 кг наркотиков в бензобаке и под крылом машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"Ранее незнакомые 34-летний местный строитель и 35-летний приезжий решили по-быстрому заработать денег в одном и том же наркомаркете. Оба получили от анонимных кураторов похожее задание: приехать в Московскую область, забрать из тайника груз, привезти в Крым и оставить в новых тайниках для следующих курьеров", − информирует пресс-служба.
Один из нелегальных перевозчиков спрятал более пяти килограммов клефедрона в полость заднего крыла машины, а второй – поместил в две пластиковые бутылки и вложил их в бензобак.
"Завершить нелегальную миссию никому из них не удалось – сотрудники полиции задержали их и изъяли "синтетику", – резюмировали в ведомстве.
На обоих наркокурьеров возбуждены уголовные дела, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расследование продолжается.
В Севастополе также переданы в суд материалы
на двух участников организованной группы, которые пытались сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. По данным следствия, 39-летний местный житель занялся сбытом наркотиков и привлек к своей деятельности 52-летнюю сожительницу.
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