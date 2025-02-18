https://crimea.ria.ru/20250218/v-sevastopole-narkokurery-pryatali-5-kg-narkotikov-v-benzobake-1144273623.html

В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке

В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Севастополе наркокурьеры прятали 5 кг наркотиков в бензобаке

В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T12:33

2025-02-18T12:33

2025-02-18T12:33

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наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два наркокурьера, которые перевозили крупные партии клефедрона из Москвы в Крым. Об этом сообщает полиция Севастополя.Один из нелегальных перевозчиков спрятал более пяти килограммов клефедрона в полость заднего крыла машины, а второй – поместил в две пластиковые бутылки и вложил их в бензобак."Завершить нелегальную миссию никому из них не удалось – сотрудники полиции задержали их и изъяли "синтетику", – резюмировали в ведомстве.На обоих наркокурьеров возбуждены уголовные дела, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расследование продолжается.В Севастополе также переданы в суд материалы на двух участников организованной группы, которые пытались сбыть почти килограмм синтетических наркотиков. По данным следствия, 39-летний местный житель занялся сбытом наркотиков и привлек к своей деятельности 52-летнюю сожительницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиКрымчанин "лечил" алкогольную зависимость марихуанойЖитель Ялты угостил детей мефедроном и получил 7 лет колонии

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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