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В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России - РИА Новости Крым, 21.06.2024
В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
В Крыму на две недели раньше стартовала уборка ранних персиков. Всего в республике планируют снять около двух тонн урожая, сообщила журналистам начальник... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T18:10
2024-06-21T18:10
2024-06-21T18:10
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новости крыма
бахчисарайский район
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на две недели раньше стартовала уборка ранних персиков. Всего в республике планируют снять около двух тонн урожая, сообщила журналистам начальник управления растениеводства и химизации Минсельхоза РК Оксана Токаренко.Основные площади персиковых садов сосредоточены в Бахчисарайском, Черноморском и Джанкойском районах Крыма. В прошлом году было заложено 97 гектаров новых насаждений, в этом году планируется посадить еще 87 гектаров."Также у нас ежегодно министерством оказывается поддержка нашим сельхозпроизводителям на закупку саженцев, на сооружение шпалеры и на противоградовую сетку. В этом году сумма поддержки составляет 559 миллионов рублей", – добавила Оксана Токаренко.С 2014 года площадь персиковых садов в Крыму увеличилась более чем на 500 гектаров.Крымские персики импортируют в БелоруссиюНа предприятии, которое выращивает персики в Бахчисарайском районе Крыма, за средства государственной поддержки посажены деревья и установлено капельное орошение. Здесь на пощади 300 гектаров выращивают черешню, персики, яблоки, виноград, хурму, сливу.50% продукции предприятие реализует в Крыму, остальное поставляется в другие регионы России и значительная часть – в Белоруссию. Граждане этой страны очень любят персики из Крыма, говорит представитель компании.Крымские инжировые персики регулярно участвуют во Всероссийском фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве. По результатам всенародного голосования они признаны кулинарным брендом Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Крыму фруктовые сады частично пострадали от возвратных заморозков. От них более всего пострадали яблони. При этом основной причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали некорректно выбранные районы для посадки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видеоКак выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов
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фрукты, минсельхоз крыма, оксана токаренко, крым, новости крыма, бахчисарайский район, черноморский район, джанкойский район
В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
Крымские персики пользуются большим спросом за пределами полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на две недели раньше стартовала уборка ранних персиков. Всего в республике планируют снять около двух тонн урожая, сообщила журналистам начальник управления растениеводства и химизации Минсельхоза РК Оксана Токаренко.
"В этом году нашим аграриям предстоит убрать персик с площади 1 200 гектаров. В прошлом году у нас было собрано 1900 тонн данной культуры, в этом году планируем убрать не меньше", – сказала она.
Основные площади персиковых садов сосредоточены в Бахчисарайском, Черноморском и Джанкойском районах Крыма. В прошлом году было заложено 97 гектаров новых насаждений, в этом году планируется посадить еще 87 гектаров.
"Также у нас ежегодно министерством оказывается поддержка нашим сельхозпроизводителям на закупку саженцев, на сооружение шпалеры и на противоградовую сетку. В этом году сумма поддержки составляет 559 миллионов рублей", – добавила Оксана Токаренко.
С 2014 года площадь персиковых садов в Крыму увеличилась более чем на 500 гектаров.
Крымские персики импортируют в Белоруссию
На предприятии, которое выращивает персики в Бахчисарайском районе Крыма, за средства государственной поддержки посажены деревья и установлено капельное орошение. Здесь на пощади 300 гектаров выращивают черешню, персики, яблоки, виноград, хурму, сливу.
"Мы получили господдержку от министерства сельского хозяйства республики, 20 миллионов. Вот эти деревья персика сорта "УФО-5" были посажены на эти деньги, в этом году сад вступил в плодоношение", – говорит исполнительный директор Валентина Малер.
50% продукции предприятие реализует в Крыму, остальное поставляется в другие регионы России и значительная часть – в Белоруссию. Граждане этой страны очень любят персики из Крыма, говорит представитель компании.
Крымские инжировые персики регулярно участвуют во Всероссийском фестивале "Вкусы России"
, который проходит в Москве. По результатам всенародного голосования они признаны кулинарным брендом Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в Крыму фруктовые сады частично пострадали
от возвратных заморозков. От них более всего пострадали яблони. При этом основной причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали некорректно выбранные районы для посадки.
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