https://crimea.ria.ru/20240621/v-krymu-nachali-sobirat-samye-vkusnye-persiki-v-rossii-1138278586.html

В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России

В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России - РИА Новости Крым, 21.06.2024

В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России

В Крыму на две недели раньше стартовала уборка ранних персиков. Всего в республике планируют снять около двух тонн урожая, сообщила журналистам начальник... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T18:10

2024-06-21T18:10

2024-06-21T18:10

фрукты

минсельхоз крыма

оксана токаренко

крым

новости крыма

бахчисарайский район

черноморский район

джанкойский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124340007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_980618a64e8852243d369ea4d9037458.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Крыму на две недели раньше стартовала уборка ранних персиков. Всего в республике планируют снять около двух тонн урожая, сообщила журналистам начальник управления растениеводства и химизации Минсельхоза РК Оксана Токаренко.Основные площади персиковых садов сосредоточены в Бахчисарайском, Черноморском и Джанкойском районах Крыма. В прошлом году было заложено 97 гектаров новых насаждений, в этом году планируется посадить еще 87 гектаров."Также у нас ежегодно министерством оказывается поддержка нашим сельхозпроизводителям на закупку саженцев, на сооружение шпалеры и на противоградовую сетку. В этом году сумма поддержки составляет 559 миллионов рублей", – добавила Оксана Токаренко.С 2014 года площадь персиковых садов в Крыму увеличилась более чем на 500 гектаров.Крымские персики импортируют в БелоруссиюНа предприятии, которое выращивает персики в Бахчисарайском районе Крыма, за средства государственной поддержки посажены деревья и установлено капельное орошение. Здесь на пощади 300 гектаров выращивают черешню, персики, яблоки, виноград, хурму, сливу.50% продукции предприятие реализует в Крыму, остальное поставляется в другие регионы России и значительная часть – в Белоруссию. Граждане этой страны очень любят персики из Крыма, говорит представитель компании.Крымские инжировые персики регулярно участвуют во Всероссийском фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве. По результатам всенародного голосования они признаны кулинарным брендом Республики Крым.Ранее сообщалось, что в Крыму фруктовые сады частично пострадали от возвратных заморозков. От них более всего пострадали яблони. При этом основной причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали некорректно выбранные районы для посадки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Никитском саду расцвели персики Гу Бау Чуй Джи и Ян Тао – видеоКак выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады Снаружи персик, но в душе помидор: в Крыму выводят новые сорта томатов

крым

бахчисарайский район

черноморский район

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, минсельхоз крыма, оксана токаренко, крым, новости крыма, бахчисарайский район, черноморский район, джанкойский район