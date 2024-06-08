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С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам
С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам - РИА Новости Крым, 08.06.2024
С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам
С 1 сентября в Симферополе и Ялте стартует пилотный проект по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T08:10
2024-06-08T08:10
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Симферополе и Ялте стартует пилотный проект по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.Соответствующее поручение. Сказала Лаврик, был получен администрациями муниципалитетов от главы республики Сергея Аксенова. Дети будут заниматься два академических часа в неделю.Ранее урожденный крымчанин, президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в стране нет достаточного количества тренеров по этой интеллектуальной игре.Несколько лет назад российские депутаты поддержали идею о том, чтобы в программу российских школ было включено обучение игре в шахматы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в шахматах: как игра может помочь военной стратегииВ Крыму растет спрос на занятия шахматами – КарякинСергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
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новости крыма, валентина лаврик, шахматы, образование в крыму и севастополе, новости, симферополь, ялта, сергей карякин
С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматам

В Крыму учить шахматам детей будут с детского сада

08:10 08.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Симферополе и Ялте стартует пилотный проект по обучению шахматам детей в подготовительных группах детских садов. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
"Все хорошее, что было когда-то, мы пытаемся сейчас вернуть. С 1 сентября в республике будет реализован проект с чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным", - сказала она.
Соответствующее поручение. Сказала Лаврик, был получен администрациями муниципалитетов от главы республики Сергея Аксенова. Дети будут заниматься два академических часа в неделю.
"Этот проект очень полезен, так как у детей будет формироваться стратегия и стиль мышления. Это очень важно", - отметила министр.
Ранее урожденный крымчанин, президент Федерации шахмат Подмосковья, гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в стране нет достаточного количества тренеров по этой интеллектуальной игре.
Несколько лет назад российские депутаты поддержали идею о том, чтобы в программу российских школ было включено обучение игре в шахматы.
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Новости КрымаВалентина ЛаврикШахматыОбразование в Крыму и СевастополеНовостиСимферопольЯлтаСергей Карякин
 
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