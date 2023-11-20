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Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено
Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено
В Севастополе пассажирские катера возобновили движение. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T15:39
2023-11-20T16:18
севастополь
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажирские катера возобновили движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.Пассажирские катера, а также паром приостановили работу утром в понедельник из-за плохих погодных условий.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября в Крыму выпал первый снег. По данным минтранса РК, температура воздуха в темное время суток приблизилась к нулевой отметке.Однако похолодание на полуострове будет недолгим. По информации ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляцииТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхВ Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено

Пассажирские катера в Севастополе возобновили движение

15:39 20.11.2023 (обновлено: 16:18 20.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажирские катера возобновили движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка" возобновляется согласно расписанию", - говорится в сообщении.
Пассажирские катера, а также паром приостановили работу утром в понедельник из-за плохих погодных условий.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября в Крыму выпал первый снег. По данным минтранса РК, температура воздуха в темное время суток приблизилась к нулевой отметке.
Однако похолодание на полуострове будет недолгим. По информации ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень.
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