https://crimea.ria.ru/20231120/dvizhenie-passazhirskikh-katerov-v-sevastopole-vozobnovleno-1132915205.html

Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено

Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено

В Севастополе пассажирские катера возобновили движение. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T15:39

2023-11-20T15:39

2023-11-20T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажирские катера возобновили движение. Об этом сообщает департамент транспорта города.Пассажирские катера, а также паром приостановили работу утром в понедельник из-за плохих погодных условий.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября в Крыму выпал первый снег. По данным минтранса РК, температура воздуха в темное время суток приблизилась к нулевой отметке.Однако похолодание на полуострове будет недолгим. По информации ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия шторма в Крыму: сломанные деревья, столбы и инсталляцииТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхВ Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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