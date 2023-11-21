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Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста после возобновления движения транспорта свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T22:07
2023-11-21T22:07
2023-11-21T22:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста после возобновления движения транспорта свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. Ограничение на проезд ввели во вторник в 19:43. Запрет действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен после возобновления движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста после возобновления движения транспорта свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Ограничение на проезд ввели
во вторник в 19:43. Запрет действовал
больше часа.
"По данным на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет". - сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно