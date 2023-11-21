https://crimea.ria.ru/20231121/na-krymskom-mostu-otkryli-dvizhenie-1132937465.html
На Крымском мосту открыли движение
На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.11.2023
На Крымском мосту открыли движение
По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T20:52
2023-11-21T20:52
2023-11-21T20:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение ввели во вторник в 19:43. Запрет на движение транспорта действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На Крымском мосту открыли движение
Движение транспорта на Крымском мосту восстановлено
20:52 21.11.2023 (обновлено: 20:54 21.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Ограничение ввели
во вторник в 19:43. Запрет на движение транспорта действовал больше часа.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно