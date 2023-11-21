https://crimea.ria.ru/20231121/na-krymskom-mostu-otkryli-dvizhenie-1132937465.html

На Крымском мосту открыли движение

На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.11.2023

На Крымском мосту открыли движение

По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T20:52

2023-11-21T20:52

2023-11-21T20:54

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение ввели во вторник в 19:43. Запрет на движение транспорта действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя