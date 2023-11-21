Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231121/na-krymskom-mostu-otkryli-dvizhenie-1132937465.html
На Крымском мосту открыли движение
На Крымском мосту открыли движение - РИА Новости Крым, 21.11.2023
На Крымском мосту открыли движение
По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T20:52
2023-11-21T20:54
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Ограничение ввели во вторник в 19:43. Запрет на движение транспорта действовал больше часа.Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На Крымском мосту открыли движение

Движение транспорта на Крымском мосту восстановлено

20:52 21.11.2023 (обновлено: 20:54 21.11.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Ограничение ввели во вторник в 19:43. Запрет на движение транспорта действовал больше часа.
Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. На этот случай разработан алгоритм действий, которому следуют и сотрудники служб моста, и автомобилисты. Меры временные, после снятия запрета движение восстанавливается.
На данный момент движение по транспортному переходу могут осуществлять автомобили полной массой до 3,5 тонн, все они проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор через новые регионы России. Протяженность маршрута – 387 км, время в пути составляет ориентировочно семь часов. Проезд по этой трассе можно осуществлять круглосуточно
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
21:59Снова "зрада": Европарламент опубликовал карту с российским Крымом
21:23В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
21:12Словакия заблокировала грузовики на границе с Украиной
20:52На Крымском мосту открыли движение
20:45Германия отправляет Киеву вооружения на 1,3 млрд евро - что дальше
20:21В Одессе повреждена припортовая инфраструктура
20:13Купил билет на тонущий корабль: что ждет Аргентину с новым президентом
19:59В Финляндии передумали закрывать границу с Россией
19:43Крымский мост закрыт
19:23Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе
19:06В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина
18:45Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
18:26Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
18:02Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское-Абрикосово завершаются
17:50В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей
17:31РНКБ установил более 500 устройств самообслуживания в крымских селах
16:55Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцев
16:23Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет
16:15Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
Лента новостейМолния