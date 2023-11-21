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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Крымский мост закрыт
На Крымскому мосту во вторник вечером перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T19:43
2023-11-21T19:45
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту во вторник вечером перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост закрыт

На Крымском мосту перекрыто движение транспорта

19:43 21.11.2023 (обновлено: 19:45 21.11.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту во вторник вечером перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.

Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали спокойно выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Автомобилистам рекомендуют учитывать информацию о временном ограничении проезда при планировании маршрутов. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России. Проехать по нему можно круглосуточно.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Это временные меры. После снятия ограничений автотранспорт возобновляет движение в штатном режиме. Все следующие через Крымский мост машины и их пассажиры проходят обязательный досмотр.
 
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