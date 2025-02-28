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Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T18:45
2025-02-28T18:45
2025-02-28T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то считает это красивым и уместным, а кто-то хочет перевести их на русский.Корреспондент РИА Новости Крым уточнил у симферопольцев, к какой категории относятся они.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований
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Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
Большинство симферопольцев поддерживают замену иностранных вывесок на русские - видеоопрос