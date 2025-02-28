Рейтинг@Mail.ru
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/nado-po-russki-kak-krymchane-otnosyatsya-k-zamene-inostrannykh-vyvesok-1144553110.html
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T18:45
2025-02-28T18:45
опрос
новости
русский язык
общество
крым
новости крыма
симферополь
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144555892_0:84:1396:869_1920x0_80_0_0_771bec98473a036c9f4b31b57ffcae2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то считает это красивым и уместным, а кто-то хочет перевести их на русский.Корреспондент РИА Новости Крым уточнил у симферопольцев, к какой категории относятся они.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований
https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-polnostyu-zamenyat-reklamnye-vyveski-na-latinitse-1143747948.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144555892_0:93:1204:996_1920x0_80_0_0_c7abbe36d3ca786f1aafb03e6b143e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опрос, новости, русский язык, общество, крым, новости крыма, симферополь, видео
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок

Большинство симферопольцев поддерживают замену иностранных вывесок на русские - видеоопрос

18:45 28.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то считает это красивым и уместным, а кто-то хочет перевести их на русский.
Корреспондент РИА Новости Крым уточнил у симферопольцев, к какой категории относятся они.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым.
Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований
Вывески на латинице - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
28 января, 18:43
В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице
 
ОпросНовостиРусский языкОбществоКрымНовости КрымаСимферопольВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
18:45Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
18:34Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый
18:21Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
18:05В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
17:51Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
17:42Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
17:35За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
17:21Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
17:11В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
16:42США утвердили нового российского посла
16:33Автобус протаранил остановку с людьми в Санкт-Петербурге
16:14Дети из Керчи победили на спартакиаде на Кубок ВДВ в Рязани
15:55Россия предлагает G20 финансировать инфраструктурные проекты
15:30Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
15:06Мужчина погиб на пожаре в Севастополе
14:39В МИД раскрыли детали переговоров России и США в Стамбуле
14:25Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы
14:11В Курской области при попытках атаковать ликвидированы 240 боевиков ВСУ
13:58Массовая гибель кошек в Алуште – что известно
Лента новостейМолния