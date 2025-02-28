https://crimea.ria.ru/20250228/nado-po-russki-kak-krymchane-otnosyatsya-k-zamene-inostrannykh-vyvesok-1144553110.html

Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок

Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок

Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T18:45

2025-02-28T18:45

2025-02-28T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Если пройтись по центру крымской столицы, то в глаза обязательно бросятся десятки вывесок на иностранных языках. Кто-то не обращает на них внимание, кто-то считает это красивым и уместным, а кто-то хочет перевести их на русский.Корреспондент РИА Новости Крым уточнил у симферопольцев, к какой категории относятся они.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований

https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-polnostyu-zamenyat-reklamnye-vyveski-na-latinitse-1143747948.html

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опрос, новости, русский язык, общество, крым, новости крыма, симферополь, видео