https://crimea.ria.ru/20250127/russkiy-yazyk-mudree-nas-ekspert-otsenil-perspektivy-zapreta-zaimstvovaniy-1143532650.html

Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований

Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Русский язык мудрее нас: эксперт оценил перспективы запрета заимствований

Ограничить законами можно лишь чрезмерное и неоправданное использование заимствованных слов в русском языке в конкретных сферах, но запретить полностью... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T08:36

2025-01-27T08:36

2025-01-27T08:36

радио "спутник в крыму"

русский язык

мнения

культура

общество

владимир пахомов

закон и право

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Русскому языку невозможно ничего навязать законами – ученый-филолог Русскому языку невозможно ничего навязать законами – ученый-филолог audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Ограничить законами можно лишь чрезмерное и неоправданное использование заимствованных слов в русском языке в конкретных сферах, но запретить полностью иностранизмы, включая англицизмы, невозможно: сам язык этого не позволит. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.Можно, но осторожноНа прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая будет сопровождать прохождение законопроекта о защите русского языка, регулирующего ограничение англицизмов в публичном пространстве.Тем не менее нельзя взять и запретить латиницу в названиях раз и навсегда, поэтому нужен очень тонкий подход, считает филолог."Во многих случаях соединение букв кириллицы и латиницы – языковая игра для привлечения внимания. Очень часто это процесс творческий. И я, честно говоря, очень беспокоюсь о том, как это будет работать. Могут быть зарублены какие-то совершенно нормальные инициативы и интересные языковые находки", – поделился Пахомов.Он выразил надежду на то, что законотворцы не будут рубить с плеча, потому что с языком такой метод не работает."Еще несколько лет назад речь шла о том, чтобы русским языком дублировалась то или иное название или надпись. Если на магазине для привлечения туристов написано Open, то должно быть и "Открыто", – сказал Пахомов. – И я надеюсь, что в этом поле все и останется. Что не уйдут авторы законопроекта в борьбу со всеми заимствованиями".Атмосфера, вайб или колоземицаПоявление заимствований – абсолютно естественный для развития языка процесс, подчеркивает эксперт.И на протяжении веков эти процессы происходят под постоянный ропот носителей языка, которые говорят, что те или иные иностранные слова нам не нужны, добавил он.Однако время убеждает в обратном. "Проходят годы, десятилетия, и оказывается, что спорное слово совершенно привычное и родное, и уже его отстаивают, пытаясь закрыть язык от других", – сказал Пахомов."Мне очень нравится пример с атмосферой. Сейчас есть современное слово "вайб", которое примерно то же самое значит, но не совсем. Вайб – это живая, легкая, непринужденная атмосфера вечеринок, скорее даже, настроение, какая-то закрытость от негативной информации. И сейчас многие говорят: "Зачем нам это слово, когда можно сказать "атмосфера"?" Ну как тут не вспомнить полемику 19 века, когда говорили: "Зачем нам чуждое слово "атмосфера", когда можно сказать по-русски "колоземица", имея в виду земную атмосферу", – поделился Пахомов.Язык мудрее и выберет самПо его словам, российские лингвисты внимательно следят за развитием русского языка, и в современных словарях регулярно фиксируются новые слова, в том числе заимствованные. Например, в научно-орфографический ресурс "Академос" Института русского языка им. Виноградова РАН ежегодно их добавляются сотни, отметил Пахомов."В прошлом году более 700 словарных статей было добавлено. Среди них очень многие посвящены как раз недавно заимствованным словам. Касплей, мурал, аватарка – из добавлений последних лет", – перечислил ученый.Несмотря на проделываемую работу и богатый опыт в языковедении, и сегодня у очень многих есть ощущение, что можно что-то навязать языку: изъять из него какие-то слова или впихнуть, но это совершенно невозможно, как и прежде, подчеркнул филолог.В 2022 году правительство РФ решило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, имеющие общеупотребительные аналоги в русском языке. Тогда же сенаторы от Крыма предложили запретить надписи не на кириллице в рекламе.В феврале 2023 года Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных заимствований, два дня спустя его подписал президент России Владимир Путин.Документ ограничил использование иностранных слов в некоторых областях. В частности, в информации о товарах, работе и услугах, в сфере образования, государственных и муниципальных информационных системах.Согласно обновленным нормам, "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях".В Госдуме заявили, что следить за соблюдением свежего языкового закона будут с 1 января 2025 года. Мнения лингвистов о нововведениях разделились.В конце декабря 2024 года президент поручил до 1 июня 2025 года разработать проект основ государственной языковой политики России.В начале января профильный комитет по культуре начал готовить к рассмотрению в первом чтении законопроект о защите русского языка, регулирующий ограничение англицизмов в публичном пространстве. В ГД заявили, что рассмотрят его в приоритетном порядке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные вывески: менять нельзя оставитьЗапрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяПутин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-startoval-pilot-po-zamene-angloyazychnykh-vyvesok-1142896672.html

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русский язык, мнения, культура, общество, владимир пахомов, закон и право