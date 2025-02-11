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Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении

Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование слов на иностранном языке, в том числе в рекламных вывесках и РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T18:08

2025-02-11T18:08

2025-02-11T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование слов на иностранном языке, в том числе в рекламных вывесках и названий магазинов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов.Так, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. В частности, как отмечается в пояснительной записке к документу, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных свойствах и характеристиках, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке.Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.В крымском поселке Красногвардейское реализуется пилотный проект по замене вывесок на латинице. На данный момент там заменили уже 80% англоязычных вывесок.При этом в парламенте республики создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок, содержащих иностранные слова, во всем Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, государственная дума рф, новости, россия, русский язык