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Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении
Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование слов на иностранном языке, в том числе в рекламных вывесках и РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T18:08
2025-02-11T18:08
2025-02-11T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование слов на иностранном языке, в том числе в рекламных вывесках и названий магазинов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов.Так, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. В частности, как отмечается в пояснительной записке к документу, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных свойствах и характеристиках, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке.Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.В крымском поселке Красногвардейское реализуется пилотный проект по замене вывесок на латинице. На данный момент там заменили уже 80% англоязычных вывесок.При этом в парламенте республики создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок, содержащих иностранные слова, во всем Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языкомИностранные вывески: менять нельзя оставитьРФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
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РИА Новости Крым
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закон и право, государственная дума рф, новости, россия, русский язык
Проект закона о защите русского языка принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование слов на иностранном языке, в том числе в рекламных вывесках и названий магазинов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов.
Так, вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. В частности, как отмечается в пояснительной записке к документу, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных свойствах и характеристиках, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке.
"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобные", – указывается в документе.
Вместе с тем под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
В крымском поселке Красногвардейское реализуется пилотный проект по замене вывесок на латинице
. На данный момент там заменили уже 80% англоязычных вывесок.
При этом в парламенте республики создадут специальную рабочую группу, которая займется организацией замены рекламных вывесок
, содержащих иностранные слова, во всем Крыму.
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