Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента в школе Армянска с избиением ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.Информационный центр СК сообщал ранее, что в крымском городе Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки."Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями о нарушении прав ребенка в городе Армянске", - проинформировали в надзорном ведомстве.Представителям ведомства предстоит установить все обстоятельства происшествия, оценить исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеВ Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусеБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр

