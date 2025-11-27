Рейтинг@Mail.ru
Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру
Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента в школе Армянска с избиением ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента в школе Армянска с избиением ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.Информационный центр СК сообщал ранее, что в крымском городе Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки."Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями о нарушении прав ребенка в городе Армянске", - проинформировали в надзорном ведомстве.Представителям ведомства предстоит установить все обстоятельства происшествия, оценить исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, дети, происшествия, буллинг
Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуру

Прокуратура Крыма начала проверку по факту инцидента с избиением ребенка в Армянске

13:49 27.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту инцидента в школе Армянска с избиением ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.
Информационный центр СК сообщал ранее, что в крымском городе Армянске группа школьников подвергала 15-летнего сверстника издевательствам и избила мальчика, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.
"Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями о нарушении прав ребенка в городе Армянске", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Представителям ведомства предстоит установить все обстоятельства происшествия, оценить исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.
