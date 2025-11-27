Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое

https://crimea.ria.ru/20251127/more-kormit-proizvodstvo-akvakultury-v-krymu-vyroslo-pochti-vtroe-1151228665.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, аквакультура долгое время оставалась недооцененным направлением, однако нынешний год стал переломным.Особенно заметный прирост показал промысел рапаны. Добыча этого моллюска выросла более чем в полтора раза, несмотря на ограничения в районе Керченского пролива."Это стало открытием. Хищник, которого мы в своем время случайно завезли сюда, который уничтожил нам когда-то всю нашу крымскую устрицу, теперь стал объектом промысла и заработка", – отметил Кратюк.Стабилизация отрасли также связана с тем, что теплая погода продлила сезон вылова, а переработка рапаны вышла на новый технологический уровень. Продукт стал появляться в ресторанах Крыма и крупных городов России, что повышает его рыночную значимость.Ранее сообщалось, что в конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По его словам, аквакультура долгое время оставалась недооцененным направлением, однако нынешний год стал переломным.
"Это почему-то для нас какое-то экзотическое направление. А у нас есть очень хороший, практически бесконечный, потенциал. Очень удачное хозяйство – марикультуры. В этом году очень высокий показатель вне зависимости от климата, засухи и всего прочего", – объяснил министр.
Особенно заметный прирост показал промысел рапаны. Добыча этого моллюска выросла более чем в полтора раза, несмотря на ограничения в районе Керченского пролива.
"Это стало открытием. Хищник, которого мы в своем время случайно завезли сюда, который уничтожил нам когда-то всю нашу крымскую устрицу, теперь стал объектом промысла и заработка", – отметил Кратюк.
Стабилизация отрасли также связана с тем, что теплая погода продлила сезон вылова, а переработка рапаны вышла на новый технологический уровень. Продукт стал появляться в ресторанах Крыма и крупных городов России, что повышает его рыночную значимость.
Ранее сообщалось
, что в конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции.
