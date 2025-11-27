Рейтинг@Mail.ru
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/more-kormit-proizvodstvo-akvakultury-v-krymu-vyroslo-pochti-vtroe-1151228665.html
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T20:46
2025-11-27T20:46
денис кратюк
черное море
морепродукты
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119807093_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e617b4faa20421355a515bb2d43ac01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, аквакультура долгое время оставалась недооцененным направлением, однако нынешний год стал переломным.Особенно заметный прирост показал промысел рапаны. Добыча этого моллюска выросла более чем в полтора раза, несмотря на ограничения в районе Керченского пролива."Это стало открытием. Хищник, которого мы в своем время случайно завезли сюда, который уничтожил нам когда-то всю нашу крымскую устрицу, теперь стал объектом промысла и заработка", – отметил Кратюк.Стабилизация отрасли также связана с тем, что теплая погода продлила сезон вылова, а переработка рапаны вышла на новый технологический уровень. Продукт стал появляться в ресторанах Крыма и крупных городов России, что повышает его рыночную значимость.Ранее сообщалось, что в конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – экспертыПопуляция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119807093_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b1679dcc290762fa462cbb9a098124c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, черное море, морепродукты, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма
Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое

Производство аквакультуры в Крыму увеличилось почти втрое – востребованной стала рапана

20:46 27.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыращивание мидий
Выращивание мидий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По его словам, аквакультура долгое время оставалась недооцененным направлением, однако нынешний год стал переломным.
"Это почему-то для нас какое-то экзотическое направление. А у нас есть очень хороший, практически бесконечный, потенциал. Очень удачное хозяйство – марикультуры. В этом году очень высокий показатель вне зависимости от климата, засухи и всего прочего", – объяснил министр.
Особенно заметный прирост показал промысел рапаны. Добыча этого моллюска выросла более чем в полтора раза, несмотря на ограничения в районе Керченского пролива.
"Это стало открытием. Хищник, которого мы в своем время случайно завезли сюда, который уничтожил нам когда-то всю нашу крымскую устрицу, теперь стал объектом промысла и заработка", – отметил Кратюк.
Стабилизация отрасли также связана с тем, что теплая погода продлила сезон вылова, а переработка рапаны вышла на новый технологический уровень. Продукт стал появляться в ресторанах Крыма и крупных городов России, что повышает его рыночную значимость.
Ранее сообщалось, что в конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты
Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
 
Денис КратюкЧерное мореМорепродуктыСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
21:05Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
20:46Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
20:41Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек 0:58
20:33В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Лента новостейМолния