https://crimea.ria.ru/20251127/more-kormit-proizvodstvo-akvakultury-v-krymu-vyroslo-pochti-vtroe-1151228665.html

Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое

Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое

В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2025

2025-11-27T20:46

2025-11-27T20:46

2025-11-27T20:46

денис кратюк

черное море

морепродукты

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119807093_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e617b4faa20421355a515bb2d43ac01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, аквакультура долгое время оставалась недооцененным направлением, однако нынешний год стал переломным.Особенно заметный прирост показал промысел рапаны. Добыча этого моллюска выросла более чем в полтора раза, несмотря на ограничения в районе Керченского пролива."Это стало открытием. Хищник, которого мы в своем время случайно завезли сюда, который уничтожил нам когда-то всю нашу крымскую устрицу, теперь стал объектом промысла и заработка", – отметил Кратюк.Стабилизация отрасли также связана с тем, что теплая погода продлила сезон вылова, а переработка рапаны вышла на новый технологический уровень. Продукт стал появляться в ресторанах Крыма и крупных городов России, что повышает его рыночную значимость.Ранее сообщалось, что в конце ноября министерство сельского хозяйства Крыма начнет субсидировать предприятия рыбохозяйственной отрасли, которые закупили и установили у себя оборудование для маркировки рыбной продукции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели Осетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – экспертыПопуляция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, черное море, морепродукты, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма