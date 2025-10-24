https://crimea.ria.ru/20251024/populyatsiya-osetra-na-azove-vosstanovlena---kogda-podesheveet-chernaya-ikra-1150411027.html
Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
Когда на крымских прилавках сможет появиться рыбный деликатес, рассказал в комментарии РИА Новости Крым финансовый аналитик Михаил Беляев. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T21:47
2025-10-24T21:47
2025-10-24T21:47
росрыболовство
кфу (крымский федеральный университет)
цены в крыму
икра
черная икра
новости
сергей иванов
михаил беляев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146725731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a387bc431fe0e9ed4cbbc83f22640626.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Когда на крымских прилавках сможет появиться рыбный деликатес, рассказал в комментарии РИА Новости Крым финансовый аналитик Михаил Беляев.В пятницу глава Росрыболовства заявил, что запасы осетра в Азовском море восстановились, и в целом можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб. Ранее сообщалось что, популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн.Аналитик напомнил, что цена на осетровые всегда считались люксовым товаром, даже во времена СССР. Поэтому надеться на низкую стоимость рыбы, в любом случае, не стоит.Вместе с тем, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов подчеркнул в комментарии РИА Новости Крым, что только искусственное разведение осетровых является законным.По информации РИА Новости, в среднем российские компании производят в год всего несколько десятков тонн черной икры, и все они из выращенной рыбы, так как добыча осетров запрещена с 2005 года. По информации производителей деликатеса, цена легальной черной икры - от 60 до 150 тыс. рублей за кг. На черном рынке ее стоимость значительно ниже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублейПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменитсяВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146725731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58cb21093b973926f42007889e117196.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росрыболовство, кфу (крымский федеральный университет), цены в крыму, икра, черная икра, новости, сергей иванов, михаил беляев
Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
Когда подешевеет черная икра - популяция осетра в Азовском море восстановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Когда на крымских прилавках сможет появиться рыбный деликатес, рассказал в комментарии РИА Новости Крым
финансовый аналитик Михаил Беляев.
В пятницу глава Росрыболовства заявил, что запасы осетра в Азовском море восстановились, и в целом можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб. Ранее сообщалось что, популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет
выросла почти с нуля до двух тысяч тонн.
"Вопрос в цене. Как только производители и поставщики осетрины поймут, что в Крыму люди готовы покупать далеко не дешевый деликатес, черная икра сможет появиться на прилавках, конечно, в рамках дозволенных квот", – сказал эксперт.
Аналитик напомнил, что цена на осетровые всегда считались люксовым товаром, даже во времена СССР. Поэтому надеться на низкую стоимость рыбы, в любом случае, не стоит.
Вместе с тем, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов подчеркнул в комментарии РИА Новости Крым, что только искусственное разведение осетровых является законным.
"Только искусственное разведение осетровых, может обеспечить законность продажи черной икры. Ведь рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России", - добавил профессор.
По информации РИА Новости, в среднем российские компании производят в год всего несколько десятков тонн черной икры, и все они из выращенной рыбы, так как добыча осетров запрещена с 2005 года. По информации производителей деликатеса, цена легальной черной икры - от 60 до 150 тыс. рублей за кг. На черном рынке ее стоимость значительно ниже.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: