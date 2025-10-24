https://crimea.ria.ru/20251024/populyatsiya-osetra-na-azove-vosstanovlena---kogda-podesheveet-chernaya-ikra-1150411027.html

Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра

Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра

Когда на крымских прилавках сможет появиться рыбный деликатес, рассказал в комментарии РИА Новости Крым финансовый аналитик Михаил Беляев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Когда на крымских прилавках сможет появиться рыбный деликатес, рассказал в комментарии РИА Новости Крым финансовый аналитик Михаил Беляев.В пятницу глава Росрыболовства заявил, что запасы осетра в Азовском море восстановились, и в целом можно уже говорить о возобновлении коммерческого промысла этого вида рыб. Ранее сообщалось что, популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн.Аналитик напомнил, что цена на осетровые всегда считались люксовым товаром, даже во времена СССР. Поэтому надеться на низкую стоимость рыбы, в любом случае, не стоит.Вместе с тем, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов подчеркнул в комментарии РИА Новости Крым, что только искусственное разведение осетровых является законным.По информации РИА Новости, в среднем российские компании производят в год всего несколько десятков тонн черной икры, и все они из выращенной рыбы, так как добыча осетров запрещена с 2005 года. По информации производителей деликатеса, цена легальной черной икры - от 60 до 150 тыс. рублей за кг. На черном рынке ее стоимость значительно ниже.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублейПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменитсяВ Крыму нарастили объем выращенной аквакультуры

