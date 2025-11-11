Рейтинг@Mail.ru
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251111/chto-budet-s-tsenami-na-ikru-k-novomu-godu-v-krymu-1150780863.html
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
В среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:11
2025-11-11T08:52
эксклюзивы риа новости крым
черная икра
красная икра
мнения
новый год
елена вершицкая
морепродукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150790074_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8fabfa69e0e3f241aeea269a99f056c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая."По имеющейся информации, в этом году с конца мая по начало октября, когда идет массовое производство икры лососевых, в стране было промаркировано на 18% больше икры, чем за этот же период 2024-го. И это повлияло на то, что оптовые цены в 2025 году снизились где-то на 15-17% по отношению к прошлому году. Розничные цены тоже упали, но не так сильно, в среднем на 3-5%", – рассказала эксперт.По словам Вершицкой, снижение оптовых цен уже произошло. Однако розничные цены все равно будут расти из-за сезонного спроса. Ведь красная икра – это неотъемлемый атрибут новогоднего стола: рост потребления красной икры в России традиционно фиксируется в ноябре и в декабре достигает своего пика.Могут сказаться на цене логистические нюансы, связанные с доставкой икры в Крым. В целом продажи красной икры за период с мая по сентябрь снизились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако к праздничному столу люди будут покупать традиционные зимние деликатесы, уверена экономист.В ноябре прошлого года Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. В 25 регионах страны этот деликатес стоил выше среднероссийского значения, но самая дорогая икра оказалась в Крыму – дороже всего ее продавали в Ялте.Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что есть три явных и одна скрытая причины роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынкеЦена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150790074_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c8aaac252af0d160cacdae9c7d922e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черная икра, красная икра, мнения, новый год, елена вершицкая, морепродукты
Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму

Цена на красную и черную икру в Крыму вырастет к Новому году на 5-10 процентов – экономист

09:11 11.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПраздничный новогодний стол
Праздничный новогодний стол - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая.
"По имеющейся информации, в этом году с конца мая по начало октября, когда идет массовое производство икры лососевых, в стране было промаркировано на 18% больше икры, чем за этот же период 2024-го. И это повлияло на то, что оптовые цены в 2025 году снизились где-то на 15-17% по отношению к прошлому году. Розничные цены тоже упали, но не так сильно, в среднем на 3-5%", – рассказала эксперт.
По словам Вершицкой, снижение оптовых цен уже произошло. Однако розничные цены все равно будут расти из-за сезонного спроса. Ведь красная икра – это неотъемлемый атрибут новогоднего стола: рост потребления красной икры в России традиционно фиксируется в ноябре и в декабре достигает своего пика.

"По прогнозам, ближе к праздникам в Крыму цена на красную икру может вырасти на 5-10%. Что касается черной икры, то здесь несколько иная ситуация: спрос на черную икру стабильный и не имеет яркой сезонности, поскольку это дорогостоящий элитный продукт. По моему мнению, цена на черную икру на рынке Крыма тоже будет расти к Новому году, но более умеренно, в среднем, наверное, на 3,8%", – считает эксперт.

Могут сказаться на цене логистические нюансы, связанные с доставкой икры в Крым. В целом продажи красной икры за период с мая по сентябрь снизились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако к праздничному столу люди будут покупать традиционные зимние деликатесы, уверена экономист.
В ноябре прошлого года Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. В 25 регионах страны этот деликатес стоил выше среднероссийского значения, но самая дорогая икра оказалась в Крыму – дороже всего ее продавали в Ялте.
Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что есть три явных и одна скрытая причины роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
Цена на подсолнечное масло побила мировой рекорд
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЧерная икраКрасная икраМненияНовый годЕлена ВершицкаяМорепродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:4512-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
09:38В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ
09:21Пять человек погибли на дорогах Крыма
09:11Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму
08:48Длинный отдых в ноябре – в лидерах два крымских города
08:27В Киеве отключения света увеличили до 15 часов в сутки
08:04Крымский мост: что происходит на объекте утром во вторник
07:52ФСБ сорвала операцию по угону МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
07:2213 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:17В школах Евпатории сократят уроки
06:37В Феодосии перекроют часть крупной транспортной городской артерии
06:08США давно признали российский статус Крыма – эксперт
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
22:03Атаки ВСУ на Крым и Туапсе и прекращение шатдауна в США: главное за день
21:52Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:48В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
21:31В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
21:22Катера и паромы остановили в Севастополе
21:07На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
Лента новостейМолния