Что будет с ценами на икру к Новому году в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В среднем цена на красную икру вырастет к Новому году на 5-10%, а черная икра подорожает примерно на 4%. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского Елена Вершицкая."По имеющейся информации, в этом году с конца мая по начало октября, когда идет массовое производство икры лососевых, в стране было промаркировано на 18% больше икры, чем за этот же период 2024-го. И это повлияло на то, что оптовые цены в 2025 году снизились где-то на 15-17% по отношению к прошлому году. Розничные цены тоже упали, но не так сильно, в среднем на 3-5%", – рассказала эксперт.По словам Вершицкой, снижение оптовых цен уже произошло. Однако розничные цены все равно будут расти из-за сезонного спроса. Ведь красная икра – это неотъемлемый атрибут новогоднего стола: рост потребления красной икры в России традиционно фиксируется в ноябре и в декабре достигает своего пика.Могут сказаться на цене логистические нюансы, связанные с доставкой икры в Крым. В целом продажи красной икры за период с мая по сентябрь снизились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако к праздничному столу люди будут покупать традиционные зимние деликатесы, уверена экономист.В ноябре прошлого года Крым стал лидером среди регионов России с самой дорогой красной икрой. В 25 регионах страны этот деликатес стоил выше среднероссийского значения, но самая дорогая икра оказалась в Крыму – дороже всего ее продавали в Ялте.Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил мнение, что есть три явных и одна скрытая причины роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынкеЦена на подсолнечное масло побила мировой рекорд

