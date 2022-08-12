https://crimea.ria.ru/20220812/tayna-fanagorii-pochemu-opustel-drevniy-gorod-na-tamani-1124147911.html

Тайна Фанагории: почему опустел древний город на Тамани

Тайна Фанагории: почему опустел древний город на Тамани - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Тайна Фанагории: почему опустел древний город на Тамани

Фанагория - древнегреческий город, который находится на Таманском полуострове, неподалеку от Керченского пролива. Этот объект является одним из крупнейших... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T20:23

2022-08-12T20:23

2022-08-12T20:23

общество

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Фанагория - древнегреческий город, который находится на Таманском полуострове, неподалеку от Керченского пролива. Этот объект является одним из крупнейших археологических памятников России. Огромный город-государство с окружающей сельской территорией, размеры которой приближаются к 100 квадратным км, в какой-то момент совершенно опустел и долгое время причины ухода жителей оставались для исследователей загадкой. Недавние раскопки приоткрыли завесу тайны, рассказал заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН, руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Хазарский каганатПо словам Кузнецова, сейчас на территории античного полиса раскопано два некрополя, кроме того, ведутся подводные исследования, поскольку часть загадочной Фанагории оказалась затоплена морем. На одном из участков, площадью в два квадратных километра, археологи капают средневековые слои:Об этом времени ученые знают очень мало. Считалось, что все Хазарские города на Тамани состояли из небольших домов в 1-3 комнаты."Наши раскопки показали, что это не так: это очень большой город и в среднем дома имели площадь не менее 100 квадратов, а некоторые 130-150, в одном мы даже смогли выделить детскую спальную. Это был благоустроенный город, но уже не греческий. Он был очень правильно сформирован, был очень богатым. Но вдруг прекратил свое существование. В один момент все жители неожиданно покинули его, оставив на местах все предметы, которые были в домах", - рассказывает археолог.Куда делись люди?Нетронутыми археологи нашли древние амфоры, пифосы с зерном, предметы быта и совершенно растерялись: куда делись люди? Дальнейшие раскопки пролили свет на эту тайну:"Последнее наше исследование обнаружило на этой площади 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью. У некоторых были пробиты черепа, антропологические исследования показали, что двое из них были монголоидами, что нас в какой-то степени поставило в тупик. Но мы поняли причину - город был захвачен врагами. Он не был сожжен и разрушен, сопротивлявшихся жителей убили, а остальных увели в рабство. Вот таким образом прекратил свое существование город, который также вошел в историю России, поскольку, напомню, когда Екатерина II даровала земли причерноморским казакам при присоединении Крыма и Тамани к России, она писала в своем Указе, что дарует им остров Фанагорию. И при Суворове в России существовал Фанагорийский полк", - рассказал Кузнецов.Город умирал дваждыНо гибель Фанагории хазарского периода оказалась не первым фатальным моментом в истории города. Еще до хазар здесь жили византийцы, которые тоже исчезли."Под слоем Хазарского времени мы открыли слои VI века н.э. И здесь нас ждали совершенно неожиданные открытия . Мы обнаружили очень большой хозяйственный комплекс из серии помещений, внутренних дворов. Это остатки комплекса при большом храме - здесь совершенно уникальная находка мраморный стол и купель для крещения христиан. Многие находки показывают, как христианство распространялось по югу современной России, и каким образом оно пришло в Русь", - продолжает археолог.Здесь же исследователи нашли значительное количество пифосов и амфор, наполненных сгоревшим зерном. Оказалось, город был тотально разрушен пожаром, который утроили воинственные кочевники:"Раскопки слоя показали, что это случилось между 545 и 565 годами н.э. Уточнить датировку позволило сообщение византийского писателя Прокопия Кесарийского. Труд его был закончен в 554 году. Он писал, что Фанагория была разрушена какими-то местными племенами, таким образом нам стало известно, что город погиб как византийский примерно в середине VI века".

https://crimea.ria.ru/20220616/v-khersonese-zhdut-volonterov-so-vsey-rossii-na-raskopki-i-restavratsiyu--1123548092.html

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общество, культура